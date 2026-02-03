Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt

Wladimir Putin im Dezember 2025 bei seinem Indien-Besuch

Nach Angaben des Kreml hat sich Indien bislang nicht zu einem Verzicht auf russisches ErdÃ¶l geÃ¤uÃŸert, den US-PrÃ¤sident Donald Trump am Montag Â verkÃ¼ndet hatte. "Bislang haben wir keine Stellungnahme aus Neu-Delhi zu diesem Thema gehÃ¶rt", sagte Kreml-SprecherÂ Dmitri Peskow am Dienstag bei seinem tÃ¤glichen Presse-Briefing.



Trump hatte am Montag erklÃ¤rt, Indien und die USA hÃ¤tten sich auf ein Handelsabkommen geeinigt, das unter anderem einen Verzicht Indiens auf ErdÃ¶limporte aus Russland vorsehe. Der indische Premierminister Narendra Modi hatte das Abkommen bestÃ¤tigt, das eine Senkung der ZÃ¶lle auf indische Produkte auf 18 Prozent vorsieht. Zu einem mÃ¶glichen Verzicht auf russisches ErdÃ¶l Ã¤uÃŸerte Modi sich allerdings nicht.



Im Dezember 2025 hatte Modi den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin herzlich in Indien empfangen. Putin erklÃ¤rte sich damals unter anderem bereit, die "kontinuierlichen Ã–llieferungen" fortzusetzen. Indien zÃ¤hlt zu den wichtigsten Abnehmern russischen ErdÃ¶ls - insbesondere seit den Sanktionen, die westliche Staaten nach Beginn der russischen MilitÃ¤roffensive in der Ukraine im Februar 2022 verhÃ¤ngt haben und infolge derer Russland der Zugang zu einem GroÃŸteil der westlichen MÃ¤rkte versperrt wurde.Â



Das gesamte Handelsvolumen zwischen Russland und Indien war zuletzt auf das Sechsfache des Niveaus vor der Corona-Pandemie angestiegen, hauptsÃ¤chlich aufgrund der Ã–l- und Gasausfuhren aus Russland. Gut ein Drittel des nach Indien importierten ErdÃ¶ls stammte im Jahr 2024 aus Russland.