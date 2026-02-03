Technologie

Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X

  • dts - 3. Februar 2026, 12:17 Uhr
Bild vergrößern: Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
FranzÃ¶sisches Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die Abteilung fÃ¼r InternetkriminalitÃ¤t der Pariser Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die franzÃ¶sischen BÃ¼ros der Social-Media-Plattform X durchsuchen lassen. Hintergrund seien im Januar 2025 eingeleitete Ermittlungen, teilte die BehÃ¶rde mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Medienberichten zufolge geht es um den Verdacht auf Manipulation von Algorithmen und unerlaubte Datenerfassung. Die Ermittlungen sollen zudem inzwischen auf VorwÃ¼rfe der Beihilfe zur Verbreitung von Material Ã¼ber sexuellen Kindesmissbrauch und sexualisierten Deepfakes ausgeweitet worden sein.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat X-Chef Elon Musk und die ehemalige CEO Linda Yaccarino im Rahmen der Ermittlungen zu einer freiwilligen Befragung im April vorgeladen.

