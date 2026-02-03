Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin

AfD-Logo

Die Bundesregierung sieht bei der neuen AfD-Jugend Generation Deutschland eine starke inhaltliche und personelle KontinuitÃ¤t zu der als Â rechtsextremistisch eingestuften VorgÃ¤ngerorganisation. Das geht aus einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der GrÃ¼nen-Bundestagsabgeordneten Marlene SchÃ¶nberger hervor. Diese forderte Bund und LÃ¤nder zum Handeln auf und verwies dabei auch auf ein mÃ¶gliches AfD-Verbotsverfahren.



Auf der GrÃ¼ndungsversammlung der Generation Deutschland (GD) Ende November in GieÃŸen seien "Ã„uÃŸerungen getÃ¤tigt" worden, "die als tatsÃ¤chliche Anhaltspunkte fÃ¼r Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu werten sind", schreibt das Innenministerium in der Antwort, die AFP vorliegt und Ã¼ber die zuerst der Spiegel" berichtet hatte. "In den Bewerbungsreden waren Aussagen festzustellen, die Ausdruck eines ethnisch-abstammungsmÃ¤ÃŸigen StaatsvolksverstÃ¤ndnisses sind." Daraus ergÃ¤ben sich "Anhaltspunkte fÃ¼r Forderungen nach einer rechtlichen Diskriminierung deutscher StaatsangehÃ¶riger mit Migrationshintergrund".



Darin zeige sich eine "inhaltlich-ideologische KontinuitÃ¤t der GD zur Jungen Alternative (JA), hieÃŸ es. DarÃ¼ber hinaus zeige der Bundesvorstand der Generation Deutschland "besonders auf FunktionÃ¤rsebene eine hohe personelle KontinuitÃ¤t" zur VorgÃ¤ngerorganisation. "Der ganz Ã¼berwiegende Teil der Vorstandsmitglieder" sei "bereits Mitglied oder FunktionÃ¤r der JA" gewesen. Vorstandsmitglieder hÃ¤tten bei der GrÃ¼ndungsveranstaltung auch betont, "dass sich die GD im Vergleich zur JA nicht inhaltlich mÃ¤ÃŸigen, sondern an den bisherigen Inhalten festhalten wolle".



"Es sind Verbindungen von Mitgliedern der Generation Deutschland zu anderen extremistischen Organisationen bekannt", heiÃŸt es in der Antwort weiter. Das Innenministerium wollte dabei aus ermittlungstaktischen GrÃ¼nden aber nicht ins Detail gehen. Denn sonst kÃ¶nnten "RÃ¼ckschlÃ¼sse zu konkreten BeobachtungsaktivitÃ¤ten, auf den Erkenntnisstand, die AufklÃ¤rungsbedarfe sowie letztlich auch auf die Arbeitsweise" des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz gezogen werden.



Die GrÃ¼nen-Abgeordnete SchÃ¶nberger, die im Innenausschuss des Bundestags sitzt, forderte Bund und LÃ¤nder zum Handeln auf: Die NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation sei ein "rechtsextremer Etikettenschwindel", sagte sie dem "Spiegel". Die Bundesregierung mÃ¼sse "endlich gemeinsam mit den LÃ¤ndern Konsequenzen aus dem offenen Radikalisierungsprozess der AfD ziehen, vom Waffen- und Beamtenrecht bis hin zu einem AfD-Verbotsverfahren".



Die AfD hatte die frÃ¼here Jugendorganisation Junge Alternative (JA) im MÃ¤rz 2025 aufgelÃ¶st, nachdem diese 2023 vom Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war. Die Generation Deutschland hat nach eigenem Bekunden Ã¼ber 2100 Mitglieder.Â



Anders als die Junge Alternative ist die neue Jugendorganisation ein rechtlich unselbststÃ¤ndiger Teil der Partei. Dies gibt der ParteifÃ¼hrung SanktionsmÃ¶glichkeiten bei VerstÃ¶ÃŸen, gleichzeitig kÃ¶nnte das Verhalten der Generation Deutschland aber auch stÃ¤rker der Mutterpartei zugerechnet werden.