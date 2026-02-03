Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

Studie: BeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit

Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst. Besonders hÃ¤ufig wÃ¤hlten Frauen diese Option, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung am Dienstag mitteilte. Auch BeschÃ¤ftigte in Betrieben, "die ein belastendes Arbeitsklima haben oder wenig fÃ¼r die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tun", entscheiden sich demnach Ã¼berdurchschnittlich hÃ¤ufig dafÃ¼r.



Insgesamt gaben laut der Untersuchung des WSI, der UniversitÃ¤t Bielefeld und des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 59 Prozent der Befragten an, dass sie sich bei einer entsprechenden WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag ausschlieÃŸlich fÃ¼r mehr Zeit entschieden. Sechs Prozent bevorzugten eine Kombination aus mehr Zeit und Geld und 35 Prozent ausschlieÃŸlich mehr Geld.



Dabei wÃ¤hlten Frauen - vor allem solche mit Kindern unter 14 Jahren - hÃ¤ufiger die MÃ¶glichkeit, ihre Arbeitszeit zu verkÃ¼rzen. "Das taten 79 Prozent in dieser Gruppe", erklÃ¤rte das WSI. Jedoch hÃ¤tten sich die genannten Motive kaum nach Geschlecht unterschieden: Bei Frauen wie MÃ¤nnern stehe die BegrÃ¼ndung "mehr Zeit fÃ¼r die Familie" an Position zwei, der hÃ¤ufigste Grund sei "mehr Zeit fÃ¼r Hobbies, Freunde und mich selbst" haben zu wollen.



FÃ¼r die Untersuchung wurden die Angaben von 1900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgewertet, die nach Abschluss der Tarifrunde eine entsprechende WahlmÃ¶glichkeit hatten, wie es sie laut WSI unter anderem in der Metall- und Elektroindustrie, bei der Deutschen Bahn, der Stahlindustrie oder im Ã¶ffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen gibt. Die Angaben der Befragten beziehen sich auf das Jahr 2022.



Die Studie ergab laut WSI auch, dass eine Entscheidung der BeschÃ¤ftigten fÃ¼r mehr freie Zeit stark mit der Betriebskultur zusammenhÃ¤ngt: Dort, wo Vollzeitarbeit die Norm sei und hÃ¶chstens zehn Prozent in Teilzeit arbeiteten, hÃ¤tten nur 54 Prozent die MÃ¶glichkeit zur Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichzeitigem Verzicht auf eine EntgelterhÃ¶hung genutzt - in den Ã¼brigen Betrieben seien es dagegen 66 Prozent gewesen.



Die Furcht "vor Lohn- und Karrierenachteilen" durch geringere Arbeitszeit sei offenbar dort besonders groÃŸ, wo eine traditionelle "Vorstellung der idealen Arbeitskraft" herrsche, erklÃ¤rten die Forscherinnen und Forscher. Die insgesamt "starke Nutzung tariflicher Zeitoptionen" mache deutlich, dass die Wahloptionen ein entscheidendes Instrument seien, "um mehr Zeitgerechtigkeit im Arbeitsleben zu erreichen".



Zudem seien sie" wertvoll fÃ¼r den Gesundheitsschutz", fÃ¼hrte das WSI aus. Eine WahlmÃ¶glichkeit ermÃ¶gliche es den BeschÃ¤ftigten, "Belastungen frÃ¼hzeitig zu reduzieren und damit Risiken wie ErschÃ¶pfung oder Burnout vorzubeugen", erklÃ¤rte das Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung.



Umso wichtiger sei es daher, dass die Bundesregierung die Tarifbindung stÃ¤rke, "um so zu einer Verbreitung der tariflichen Wahloptionen beizutragen". In die Irre fÃ¼hre es dagegen, wenn darauf gesetzt werde, die Arbeitszeiten zu verlÃ¤ngern "oder gar das Recht auf Teilzeit einzuschrÃ¤nken, wie es der WirtschaftsflÃ¼gel der CDU gefordert hat".