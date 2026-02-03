Industrieunternehmen beklagen RÃ¼ckgang der WettbewerbsfÃ¤higkeit

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland berichtet von einem RÃ¼ckgang seiner WettbewerbsfÃ¤higkeit. Das ergab eine Erhebung des MÃ¼nchner Ifo-Instituts, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde.



Im Januar gaben demnach 31,2 Prozent an, gegenÃ¼ber LÃ¤ndern auÃŸerhalb der EU weniger wettbewerbsfÃ¤hig zu sein. Innerhalb Europas liegt der Anteil bei 17,2 Prozent. "Nur wenige Unternehmen sehen eine Verbesserung ihrer Lage auf den WeltmÃ¤rkten", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der schleichende Verlust der WettbewerbsfÃ¤higkeit setzt sich fort."



Ãœber nahezu alle Branchen hinweg hat die WettbewerbsfÃ¤higkeit nachgelassen. Besonders schwierig bleibt die Lage im Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung. Hier berichten rund 47 Prozent der Unternehmen, dass die internationale WettbewerbsfÃ¤higkeit sinkt. Ã„hnlich hoch ist der Anteil in der chemischen Industrie (45 Prozent). Im Maschinenbau liegt der Anteil bei rund 40 Prozent.



Einen positiven Lichtblick gab es in der Automobilbranche. Die Unternehmen berichten, dass sich ihre Wettbewerbsposition im Durchschnitt zumindest innerhalb von Europa verbessert hat. AuÃŸerhalb von Europa hat sie sich jedoch weiter verschlechtert. "Deutschland droht mittelfristig den Anschluss zu verlieren", so Wohlrabe weiter. "Tiefgreifende Reformen sind das Gebot der Stunde."

