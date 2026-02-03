US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber Haushaltsentwurf abstimmen

Das US-Kapitol in Washington

Das US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber einen Haushaltsentwurf abstimmen, um damit die Teil-Haushaltssperre zu beenden. Hintergrund des Shutdowns sind die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger durch Bundesbedienstete in Minneapolis.

Das US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber einen Haushaltsentwurf abstimmen, um damit die seit Samstag andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden. Am Montagabend (Ortszeit) stimmte der GeschÃ¤ftsordnungsausschuss des ReprÃ¤sentantenhauses fÃ¼r den Entwurf und brachte damit die Abstimmung in der gesamten Unterkammer auf den Weg. Hintergrund des Teil-Shutdowns ist der Streit um die Folgen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger durch Bundesbedienstete in Minneapolis.



Der Haushaltskompromiss, der die Finanzierung groÃŸer Teile der Bundesverwaltung gewÃ¤hrleistet, war am Freitag vom US-Senat gebilligt worden. Er sieht jedoch nur fÃ¼r zwei Wochen Mittel fÃ¼r das Heimatschutzministerium vor, dem auch die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE unterstellt ist. Da der Text jedoch auch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden muss, trat in der Nacht zu Samstag ein vorlÃ¤ufiger Shutdown in Kraft.Â



US-PrÃ¤sident Donald Trump forderte das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung des Haushaltsentwurfs auf. "Ich hoffe, dass alle Republikaner und Demokraten sich mir anschlieÃŸen und diesen Entwurf unterstÃ¼tzen und ihn unverzÃ¼glich zur Unterzeichnung an mich schicken", erklÃ¤rte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social.



Unter Trumps Republikanern gibt es mehrere Kritiker, die eine Mehrheit fÃ¼r den Haushalt bei der Abstimmung verhindern kÃ¶nnten. Trump mahnte seine Partei zur Geschlossenheit: "Wir kÃ¶nnen uns keinen weiteren langen, sinnlosen und destruktiven Shutdown leisten, der unserem Land so sehr schaden wÃ¼rde", schrieb er in Anspielung auf die Rekord-Haushaltssperre vom vergangenen Herbst, bei der das Ã¶ffentliche Leben in den USA 43 Tage lang teils zum Erliegen kam.



Die Demokraten im Kongress hatten deutlich verschÃ¤rfte Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes gefordert.Â Das US-Heimatschutzministerium gab dem Druck teilweise nach und teilte mit, dass alle Mitarbeiter der EinwanderungsbehÃ¶rden in Minneapolis von nun an mit KÃ¶rperkameras ausgestattet werden wÃ¼rden. Die Demokraten fordern darÃ¼ber hinaus unter anderem ein Ende verdeckter Patrouillen und ein Masken-Verbot fÃ¼r die Bundesbediensteten.



EinsatzkrÃ¤fte von US-BundesbehÃ¶rden wie ICE fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.