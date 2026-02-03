Nach ergebnislosen GesprÃ¤chen in den Regionen starten am Dienstag (14.30 Uhr) Tarifverhandlungen fÃ¼r rund 585.000 BeschÃ¤ftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die erste Verhandlungsrunde in Hannover ist auf zwei Tage angesetzt. Der aktuelle Tarifvertrag lÃ¤uft am 28. Februar 2026 aus.
Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) fordert angesichts der Krise in der Chemiebranche die BeschÃ¤ftigungssicherung und eine Lohnsteigerung, die die Kaufkraft stÃ¤rkt. Eine konkrete Zahl hat die Gewerkschaft nicht genannt. Die Arbeitgeber forderten eine Nullrunde.Â
Wirtschaft
Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene
- AFP - 3. Februar 2026, 04:01 Uhr
Nach ergebnislosen GesprÃ¤chen in den Regionen starten am Dienstag (14.30 Uhr) Tarifverhandlungen fÃ¼r rund 585.000 BeschÃ¤ftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die erste Verhandlungsrunde in Hannover ist auf zwei Tage angesetzt. Der aktuelle Tarifvertrag lÃ¤uft am 28. Februar 2026 aus.
