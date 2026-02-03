Zwei Jahre nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager befasst sich der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR) am Dienstag erneut mit seinem Fall. Nawalny hatte Russland vor dem StraÃŸburger Gericht verklagt und der russischen Justiz vorgeworfen, sein Leben zu gefÃ¤hrden. Er argumentierte, dass seine Inhaftierung im Januar 2021 nicht rechtmÃ¤ÃŸig gewesen sei. Auch prangerte er seine Â Haftbedingungen an, besonders mangelnde medizinische Versorgung.
Nawalny war im Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einem entlegenen Straflager am Polarkreis gestorben. Der EGMR verurteilte Russland im vergangenen Dezember wegen der UnterdrÃ¼ckung von Organisationen im Umfeld Nawalnys. Russland war nach dem Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen worden, zu dem der EGMR gehÃ¶rt.
Menschenrechtsgericht urteilt Ã¼ber Inhaftierung Nawalnys in Russland
- AFP - 3. Februar 2026, 04:01 Uhr
