Menschenrechtsgericht urteilt Ã¼ber Inhaftierung Nawalnys in Russland

Sitz des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs fÃ¼r Menschenrechte

Zwei Jahre nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager befasst sich der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR) am Dienstag erneut mit seinem Fall. Nawalny hatte Russland vor dem StraÃŸburger Gericht verklagt und der russischen Justiz vorgeworfen, sein Leben zu gefÃ¤hrden. Er argumentierte, dass seine Inhaftierung im Januar 2021 nicht rechtmÃ¤ÃŸig gewesen sei. Auch prangerte er seine Â Haftbedingungen an, besonders mangelnde medizinische Versorgung.



Nawalny war im Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einem entlegenen Straflager am Polarkreis gestorben. Der EGMR verurteilte Russland im vergangenen Dezember wegen der UnterdrÃ¼ckung von Organisationen im Umfeld Nawalnys. Russland war nach dem Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen worden, zu dem der EGMR gehÃ¶rt.