Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe "Tritt ins Gesicht" der Menschen

Heidi Reichinnek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin/Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat die VorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrates der CDU, den Bezug von Arbeitslosengeld auf zwÃ¶lf Monate zu begrenzen und die "MÃ¼tterrente" und die sogenannte "Rente mit 63" abzuschaffen scharf kritisiert.



"Man kann nur staunen, wie zielsicher wirklich alles, was aus Reihen der Union zur Reform bestehender Systeme vorgebracht wird, nichts anderes ist, als ein Tritt ins Gesicht der Mehrheit der Menschen im Land", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Dass der Wirtschaftsrat sich Ã¼berhaupt traue, ein solches Papier vorzulegen, zeige, "dass in der Union gerade all jene Morgenluft wittern, die den Wert ihrer Mitmenschen ausschlieÃŸlich in deren Arbeitskraft sehen".



Der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst, Daniel Peters, warnt derweil vor "NebenkriegsschauplÃ¤tzen" in der Debatte Ã¼ber Sozialreformen und sieht die Vielzahl an VorschlÃ¤gen als wenig hilfreich im Wahlkampf. "Dass es vor dem Bundesparteitag einen bunten StrauÃŸ an Ideen gibt, ist normal. Auch schlechte Ideen dÃ¼rfen geÃ¤uÃŸert werden", sagte Peters dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf den CDU-Parteitag in gut zwei Wochen. "Als wahlkÃ¤mpfender Landesverband wÃ¼nsche ich mir dennoch etwas mehr Konzentration auf das Wesentliche und keine NebenkriegsschauplÃ¤tze."



GrundsÃ¤tzlich wÃ¼rde er sich freuen, "wenn aus dem politischen Berlin der Fokus auf die Ã¼berbordende BÃ¼rokratie, das ineffiziente Sozial-, Steuer- und Planungsrecht sowie die viel zu hohen Energiekosten gelegt wÃ¼rden", sagte Peters. Den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ des CDU-Wirtschaftsrats - eines parteinahen Unternehmerverbands - wies Peters scharf zurÃ¼ck. Zahnarztbehandlungen vollstÃ¤ndig zu privatisieren, sei "eine Ã¤uÃŸerst schlechte Idee", zumal sehr viele zahnÃ¤rztliche Leistungen schon jetzt privat bezahlt werden mÃ¼ssten. "Zahngesundheit darf nicht vom Portemonnaie abhÃ¤ngig sein", mahnte er.

