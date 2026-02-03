Brennpunkte

Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

  • dts - 3. Februar 2026
Bild vergrößern: Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan
Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dresdner Migrationsforscher Hans VorlÃ¤nder sieht AbschiebeplÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisch.

Der "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte er: "AnkÃ¼ndigungen, auch nach Syrien und Afghanistan im groÃŸen Stil abzuschieben, wecken vÃ¶llig falsche Erwartungen." VorlÃ¤nder ergÃ¤nzte: "Es ist deutlich einfacher, freiwillige Ausreisen zu ermÃ¶glichen."

Bei den geplanten Abschiebungen sieht der Wissenschaftler "eine Reihe HÃ¼rden". VorlÃ¤nder erlÃ¤uterte: "In beiden LÃ¤ndern gibt es immer wieder Berichte darÃ¼ber, dass Gruppen verfolgt werden, seien es religiÃ¶se und ethnische Minderheiten oder, wie in Afghanistan, Frauen insgesamt. Ob es eine beruhigte Zone gibt, in der Sicherheit gewÃ¤hrleistet wird, ist ebenfalls unklar."

Er fÃ¼gte hinzu: "AuÃŸerdem gibt es immer wieder individuelle HinderungsgrÃ¼nde fÃ¼r eine Abschiebung, Ã¼ber die hierzulande die Gerichte entscheiden. Bei Kriminellen stellt sich zudem die Frage, ob sie in ihren HeimatlÃ¤ndern ihre Haftstrafen Ã¼berhaupt weiter absitzen oder gleich freikommen."

    Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In den meisten europÃ¤ischen LÃ¤ndern sind Menschen deutlich besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland. Das geht aus einem

    Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die ReformplÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Entlastung der Verwaltungsgerichte als

    KriminalitÃ¤t: Costa Ricas designierte PrÃ¤sidentin begrÃ¼ÃŸt UnterstÃ¼tzung El Salvadors
    Costa Ricas designierte PrÃ¤sidentin Laura FernÃ¡ndez hat die UnterstÃ¼tzung durch El Salvadors Staatschef Nayib Bukele im Kampf ihres Landes gegen die zunehmende

    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe
    Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer
    GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM
    Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber

    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    Die USA wollen eine Rohstoffreserve fÃ¼r die Industrie aufbauen und damit unabhÃ¤ngiger von China werden. DafÃ¼r sei eine Anschubfinanzierung von fast zwÃ¶lf Milliarden Dollar

    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche

