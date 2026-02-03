Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dresdner Migrationsforscher Hans VorlÃ¤nder sieht AbschiebeplÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisch.



Der "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte er: "AnkÃ¼ndigungen, auch nach Syrien und Afghanistan im groÃŸen Stil abzuschieben, wecken vÃ¶llig falsche Erwartungen." VorlÃ¤nder ergÃ¤nzte: "Es ist deutlich einfacher, freiwillige Ausreisen zu ermÃ¶glichen."



Bei den geplanten Abschiebungen sieht der Wissenschaftler "eine Reihe HÃ¼rden". VorlÃ¤nder erlÃ¤uterte: "In beiden LÃ¤ndern gibt es immer wieder Berichte darÃ¼ber, dass Gruppen verfolgt werden, seien es religiÃ¶se und ethnische Minderheiten oder, wie in Afghanistan, Frauen insgesamt. Ob es eine beruhigte Zone gibt, in der Sicherheit gewÃ¤hrleistet wird, ist ebenfalls unklar."



Er fÃ¼gte hinzu: "AuÃŸerdem gibt es immer wieder individuelle HinderungsgrÃ¼nde fÃ¼r eine Abschiebung, Ã¼ber die hierzulande die Gerichte entscheiden. Bei Kriminellen stellt sich zudem die Frage, ob sie in ihren HeimatlÃ¤ndern ihre Haftstrafen Ã¼berhaupt weiter absitzen oder gleich freikommen."

