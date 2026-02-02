Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien

Markt in Neu-Delhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber ein Handelsabkommen erzielt.



Modi habe zugestimmt, den Kauf von russischem Ã–l einzustellen und stattdessen mehr Ã–l aus den USA und mÃ¶glicherweise Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Der US-PrÃ¤sident sagte, dass dies helfen werde, den Krieg in der Ukraine zu beenden.



Im Rahmen des neuen Handelsabkommens werde die USA einen reduzierten Zoll von 18 Prozent anstelle der bisherigen 25 Prozent erheben. Indien werde im Gegenzug seine ZÃ¶lle und nichttarifÃ¤ren Handelshemmnisse gegenÃ¼ber den USA laut Trump auf null senken.



ZusÃ¤tzlich habe Modi zugesagt, US-Produkte in einem "viel grÃ¶ÃŸeren Umfang" zu kaufen, einschlieÃŸlich aus den Bereichen Energie, Technologie, Landwirtschaft und Kohle im Wert von Ã¼ber 500 Milliarden Dollar.

