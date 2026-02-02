Wirtschaft

Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien

  • dts - 2. Februar 2026, 18:14 Uhr
Bild vergrößern: Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
Markt in Neu-Delhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber ein Handelsabkommen erzielt.

Modi habe zugestimmt, den Kauf von russischem Ã–l einzustellen und stattdessen mehr Ã–l aus den USA und mÃ¶glicherweise Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Der US-PrÃ¤sident sagte, dass dies helfen werde, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Im Rahmen des neuen Handelsabkommens werde die USA einen reduzierten Zoll von 18 Prozent anstelle der bisherigen 25 Prozent erheben. Indien werde im Gegenzug seine ZÃ¶lle und nichttarifÃ¤ren Handelshemmnisse gegenÃ¼ber den USA laut Trump auf null senken.

ZusÃ¤tzlich habe Modi zugesagt, US-Produkte in einem "viel grÃ¶ÃŸeren Umfang" zu kaufen, einschlieÃŸlich aus den Bereichen Energie, Technologie, Landwirtschaft und Kohle im Wert von Ã¼ber 500 Milliarden Dollar.

    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie

    Mehr
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen

    Mehr
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr

