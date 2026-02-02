Kreml bestÃ¤tigt GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und USA ab Mittwoch in Abu Dhabi

Abu Dhabi

Russland hat den neuen Termin einer GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ab Mittwoch bestÃ¤tigt.

Russland hat den neuen Termin einer GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ab Mittwoch bestÃ¤tigt. Aufgrund von "erforderlichen Terminabstimmungen zwischen den drei Parteien" sei der ursprÃ¼nglich fÃ¼r Sonntag in Abu Dhabi geplante Termin auf "Mittwoch bis Donnerstag" verschoben worden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten. Im Januar hatten die russischen Truppen einer AFP-Analyse zufolge ihren Vormarsch in der Ukraine beschleunigt.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj gab den neuen Termin fÃ¼r das trilaterale Treffen bereits am Vortag bekannt. Die neuen GesprÃ¤che finden zweieinhalb Wochen vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine statt. Es wurde erwartet, dass vor allem Territorialfragen im Mittelpunkt stehen werden. Bisher gibt es in dieser Frage keinerlei Anzeichen fÃ¼r einen Durchbruch.



Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen StreitkrÃ¤fte aus der gesamten ostukrainischen Industrie- und Bergbauregion Donezk eingeschlossen der Gebiete, die derzeit noch von der ukrainischen Armee kontrolliert werden. Die Ukraine lehnt dies ab. Die Forderung wÃ¤re politisch und militÃ¤risch fÃ¼r Kiew schwer zu akzeptieren, da zehntausende ukrainische Soldaten bei der Verteidigung der Region getÃ¶tet wurden. Zudem wÃ¼rde Kiew in diesem Fall eine Schutzzone gegen eine mÃ¶gliche neue russische Offensive verlieren.



Vor gut einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. Am Samstag traf der US-Gesandte Steve Witkoff den russischen UnterhÃ¤ndler Kirill Dmitrijew, der auch Wirtschaftsgesandter von Kreml-Chef Wladimir Putin ist, im US-Bundesstaat Florida zu einem GesprÃ¤ch.



Die USA dringen auf ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, in dessen Verlauf zehntausende Menschen getÃ¶tet wurden. Millionen Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, groÃŸe Teile des SÃ¼dens und des Ostens der Ukraine wurden zerstÃ¶rt.



Im Januar beschleunigte die russische Armee einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP zufolge ihren Vormarsch in der Ukraine und eroberte fast doppelt so viel Land wie im Vormonat. Demnach waren es im Januar 481 Quadratkilometer, wie aus Daten des Institute for the Study of War (ISW) hervorgeht. Im Dezember 2025 waren es 244 Quadratkilometer gewesen.



Der Januar in der Ukraine war der Monat mit den schlimmsten AusfÃ¤llen von Strom, Heizung und Wasser seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Russland fÃ¼hrt seit Monaten massive Angriffe auf Kraftwerke aus. Zuletzt hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten.



Ungeachtet dessen gab es am Wochenende in der Ukraine wegen einer "technischen StÃ¶rung" massive StromausfÃ¤lle, wodurch erstmals seit Kriegsbeginn die U-Bahn in Kiew komplett stillstand. Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj sagte am Montag, die russischen Angriffe zielten nun auf das Eisenbahnnetz seines Landes ab.