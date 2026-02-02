Von Notz sieht in Razzia Beleg fÃ¼r wirksame Russland-Sanktionen

Blick Ã¼ber Moskau mit dem Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Fraktionsvize Konstantin von Notz wertet die Razzia wegen mutmaÃŸlich illegaler Exporte nach Russland als Beleg fÃ¼r die Wirksamkeit der StrafmaÃŸnahmen gegen Moskau.



Es sei "richtig und notwendig, Sanktionen nicht nur zu verhÃ¤ngen, sondern sie auch durchzusetzen", sagte der Vizevorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Er begrÃ¼ÃŸte, dass nun gegen VerdÃ¤chtige vorgegangen werde, die EU-Embargos mutmaÃŸlich vorsÃ¤tzlich umgangen hÃ¤tten.



Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, sagte dem "Handelsblatt": "Leider Ã¼berrascht es mich nicht, dass es Unternehmen gibt, die zur Maximierung ihrer Gewinne im wahrsten Sinne des Wortes Ã¼ber Leichen gehen." Es kÃ¶nne nicht sein, dass Deutschland die Ukraine mit Steuergeldern unterstÃ¼tze, wÃ¤hrend gleichzeitig Unternehmen "Ã¼ber dunkle KanÃ¤le auf Kosten der ukrainischen Opfer Geld verdienen und die Kriegskasse Putins fÃ¼llen". Es werde hÃ¶chste Zeit, diesen VorgÃ¤ngen konsequent nachzugehen. "Entscheidend wird nun sein, welche deutschen Firmen darin verstrickt sind", sagte die FDP-Politikerin.



Auch von Notz fordert eine umfassende AufklÃ¤rung der HintergrÃ¼nde. Die "kriminelle Energie", mit der politische Vorgaben unterlaufen worden seien, scheine groÃŸ. "Das genaue Netzwerk und die sich offenbar gebildete kriminelle Vereinigung zur UnterstÃ¼tzung des vÃ¶lkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs in der Ukraine mÃ¼ssen nun schnellstmÃ¶glich und vollstÃ¤ndig ausgeleuchtet werden." Es gehe darum, HintermÃ¤nner und weitere Beteiligte sowie den genauen Umfang von Firmen, Lieferungen und MittÃ¤tern zu ermitteln.

