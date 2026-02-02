DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

Marcel Fratzscher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der "Rheinischen Post", dass die Forderung mancher Politiker nach mehr Leistung und Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten Ausdruck eines Populismus sei, "der die Verantwortung fÃ¼r die Fehler der Politik und Unternehmen auf die BeschÃ¤ftigten abschiebt".



Zwar wÃ¤ren mehr Arbeitsstunden "zweifelsohne gut fÃ¼r die deutsche Wirtschaft, vor allem um den FachkrÃ¤ftemangel etwas zu lindern". Weiter sagte Fratzscher: "Die Debatte um die Arbeitszeit ist jedoch verkÃ¼rzt und fehlgeleitet, weil sie suggeriert, die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands kÃ¶nnten durch mehr Arbeit und Anstrengungen der BeschÃ¤ftigten gelÃ¶st werden."



Fratzscher forderte: "Anstelle Verantwortung zu verweigern, sollte die Politik die notwendigen Reformen umsetzen und Unternehmen eigene Fehler korrigieren." Gefragt seien "mehr Investitionen und Innovationen der Unternehmen".

