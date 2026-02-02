Wirtschaft

DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

  • dts - 2. Februar 2026, 13:19 Uhr
Bild vergrößern: DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r Populismus
Marcel Fratzscher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der "Rheinischen Post", dass die Forderung mancher Politiker nach mehr Leistung und Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten Ausdruck eines Populismus sei, "der die Verantwortung fÃ¼r die Fehler der Politik und Unternehmen auf die BeschÃ¤ftigten abschiebt".

Zwar wÃ¤ren mehr Arbeitsstunden "zweifelsohne gut fÃ¼r die deutsche Wirtschaft, vor allem um den FachkrÃ¤ftemangel etwas zu lindern". Weiter sagte Fratzscher: "Die Debatte um die Arbeitszeit ist jedoch verkÃ¼rzt und fehlgeleitet, weil sie suggeriert, die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands kÃ¶nnten durch mehr Arbeit und Anstrengungen der BeschÃ¤ftigten gelÃ¶st werden."

Fratzscher forderte: "Anstelle Verantwortung zu verweigern, sollte die Politik die notwendigen Reformen umsetzen und Unternehmen eigene Fehler korrigieren." Gefragt seien "mehr Investitionen und Innovationen der Unternehmen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das

    Mehr
    "Reputationsschaden": ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach Bekenntnis zu Klimaschutz zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Babymilchskandal: Zwei franzÃ¶sische Hersteller nehmen Produkte vom Markt
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
    Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
    Beschwerde gegen Stopp von Atomenergie-Nutzung scheitert vor Verfassungsgericht
    Beschwerde gegen Stopp von Atomenergie-Nutzung scheitert vor Verfassungsgericht

    Top Meldungen

    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

    Mehr
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue

    Mehr
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Der entsprechende Index des Ifo-Instituts stieg auf -23,5

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts