Linke zu Forderungen von Wirtschaftsrat der CDU: "GroÃŸangriff auf Menschen im Land"

  • AFP - 2. Februar 2026, 14:40 Uhr
Bild vergrößern: Linke zu Forderungen von Wirtschaftsrat der CDU: GroÃŸangriff auf Menschen im Land
SÃ¶ren Pellmann
Bild: AFP

Die Linke hat die SparvorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrats der CDU scharf zurÃ¼ckgewiesen. Die Forderungen seien 'ein GroÃŸangriff auf unsere Daseinsvorsorge und damit auf fast alle Menschen im Land', sagte Bundestags-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann.

Das Vertrauen in die Politik und die Demokratie sei schon bereits sehr tief gesunken, betonte der Linken-Politiker. "Setzt die CDU ihre Attacken auf die Menschen fort, treibt sie sie weiter in die HÃ¤nde rechter Demagogen und macht sich so am Zerfall unserer Demokratie mitschuldig."Â 

Pellmann forderte die CDU auf, "Politik fÃ¼r die Menschen und nicht gegen sie zu machen". Die Linke werde sich "der sozialen Kahlschlagpolitik der CDU mit aller Kraft entgegenstellen", kÃ¼ndigte er gegenÃ¼ber AFP an.

Trotz der Parteibezeichnung im Namen ist der Wirtschaftsrat keine Teilorganisation der CDU, sondern ein eigenstÃ¤ndiger parteinaher Verein. Er hatte am Wochenende eine Reihe von SparvorschlÃ¤gen zur Entlastung der Sozial- und Gesundheitssysteme verÃ¶ffentlicht.Â 

Dazu gehÃ¶rte die Forderung, dass Zahnarztbesuche nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden sollen. Arbeitslosengeld soll den VorschlÃ¤gen zufolge zudem grundsÃ¤tzlich nur noch ein Jahr lang geben, MÃ¼tterrente und Rente mit 63 sollen gestrichen werden.Â 

    Top Meldungen

