CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"

Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann stellt sich gegen die Forderung des CDU-Wirtschaftsrats, dass Zahnarztbesuche kÃ¼nftig nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden sollen.



Deutschland brauche eine Zukunftsagenda, sagte er dem "Stern". Aber: "Einzelne VorschlÃ¤ge wie die jÃ¼ngste Debatte um die Zahnarztkosten sind nicht zielfÃ¼hrend." Das Gegenteil sei richtig: "Es ist nicht im Interesse der Solidargemeinschaft, wenn man PrÃ¤vention und FrÃ¼herkennung nicht mehr unterstÃ¼tzt."



Linnemann sagte, dass die Bundesregierung "wichtige erste Reformschritte" wie die EinfÃ¼hrung der Grundsicherung und die Umsetzung der Aktivrente eingeleitet habe. "Weitere Schritte mÃ¼ssen folgen, etwa bei Rente oder Gesundheit." Dazu wÃ¼rden Kommissionen in den nÃ¤chsten Wochen und Monaten VorschlÃ¤ge erarbeiten, welche abgewartet werden sollten.



Der GeneralsekretÃ¤r warnte davor, die BÃ¼rger zu vergraulen. "Die Mehrheit der Menschen in unserem Land sieht, dass Reformen nÃ¶tig sind, und lange gab es nicht so eine hohe Bereitschaft, diese mitzugehen", sagte er. "Das wird aber nur zum Erfolg fÃ¼hren, wenn es ein Gesamtkonzept gibt, das alle Menschen im Blick hat, inklusive uns Politikern, und nicht bestimmte Gruppen herauspickt."



Der CDU-Wirtschaftsrat, ein parteinaher Unternehmensverband, hatte am Sonntag ein Papier mit dem Titel "Agenda fÃ¼r die Arbeitnehmer in Deutschland" verÃ¶ffentlicht. Darin fordert der Verband unter anderem, dass Zahnarztbesuche nicht mehr von der Versicherung bezahlt werden sollen. Arbeitslosengeld soll es den VorschlÃ¤gen zufolge zudem grundsÃ¤tzlich nur noch ein Jahr lang geben, MÃ¼tterrente und Rente mit 63 sollen gestrichen werden.

