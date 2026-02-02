Gericht hebt Einreiseverbot gegen frÃ¼heren Guantanamo-HÃ¤ftling auf

Oberverwaltungsgericht MÃ¼nster

Ein frÃ¼herer HÃ¤ftling im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba darf einem Urteil zufolge wieder nach Deutschland kommen. Der Mann hat inzwischen die niederlÃ¤ndische StaatsbÃ¼rgerschaft. Dadurch erlosch ein frÃ¼heres Einreiseverbot wegen Sozialbetrugs.

Ein frÃ¼herer HÃ¤ftling im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba darf einem Urteil vom Montag zufolge wieder nach Deutschland kommen. Der aus Mauretanien stammende Mann hat inzwischen die niederlÃ¤ndische StaatsbÃ¼rgerschaft, wie das Oberverwaltungsgericht MÃ¼nster am Montag ausfÃ¼hrte. Dadurch sei ein frÃ¼heres Einreise- und Aufenthaltsverbot erloschen. Der Fall ist aber noch nicht komplett abgeschlossen - es kann noch Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.



Der Mann war frÃ¼heren Angaben des DÃ¼sseldorfer Verwaltungsgerichts zufolge Ende der 80er Jahre nach Deutschland gekommen und erhielt bis 1999 eine Aufenthaltserlaubnis. Anfang der 90er Jahre schloss er sich in Afghanistan der islamistischen Extremistennetzwerk El-Kaida an. Im Jahr 1992 kehrte er nach Deutschland zurÃ¼ck.Â



Er lebte in Duisburg, wurde aber im Mai 2000 wegen Sozialleistungsbetrugs zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt. Die Stadt wies ihn daraufhin aus. Nach damaligen Recht folgte daraus ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot, der Mann musste Deutschland verlassen.



Nach den AnschlÃ¤gen vom 11. September 2001 war er zwischen August 2002 und 2016 in Guantanamo inhaftiert. Die AnschlÃ¤ge in New York, Washington und Pennsylvania waren von El-Kaida-Islamisten verÃ¼bt worden.Â



Nach seiner Freilassung beantragte der Mann 2020, das Einreise- und Aufenthaltsverbot fÃ¼r Deutschland rÃ¼ckwirkend zu befristen. Die Stadt Duisburg entschied aber, dass er fÃ¼r weitere 20 Jahre nicht einreisen dÃ¼rfe. Sie begrÃ¼ndete das Verbot damit, dass eine mÃ¶gliche Verstrickung mit El-Kaida und den AnschlÃ¤gen vom 11. September nicht geklÃ¤rt sei. Von ihm gehe weiterhin eine Gefahr fÃ¼r Deutschland aus.



Er klagte vor dem Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf, wo er im November 2023 Recht bekam. Das Gericht entschied, dass die Befristung aufgehoben wird. Die Stadt ging in Berufung, hatte nun aber vor dem Oberverwaltungsgericht keinen Erfolg. Denn wÃ¤hrend des Berufungsverfahrens hatte der KlÃ¤ger, der inzwischen in den Niederlanden ein bekannter Autor ist, die niederlÃ¤ndische StaatsbÃ¼rgerschaft angenommen und ist somit BÃ¼rger der EuropÃ¤ischen Union geworden.



Das frÃ¼here Einreise- und Aufenthaltsverbot ist damit automatisch erloschen, wie das Oberverwaltungsgericht ausfÃ¼hrte. Es kam demnach in dem Verfahren nicht darauf an, ob von dem Mann noch eine Gefahr ausgeht. Das Gericht musste nicht darÃ¼ber entscheiden, ob womÃ¶glich in Zukunft ein Verlust der EU-FreizÃ¼gigkeit und ein neues Einreise- und Aufenthaltsverbot auf eine solche Gefahr gestÃ¼tzt werden kÃ¶nnte.Â



Da die Rechtssache grundsÃ¤tzliche Bedeutung habe, lieÃŸ das Gericht in MÃ¼nster die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu.