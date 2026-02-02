Deutlich mehr GeflÃ¼chtete nutzen staatliches RÃ¼ckkehrprogramm - Syrer weit vorne

Syrer auf dem Weg aus der TÃ¼rkei zurÃ¼ck in ihre Heimat

Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr GeflÃ¼chtete mit finanzieller Hilfe aus Deutschland freiwillig in ihr Heimatland zurÃ¼ckgekehrt. Insgesamt 16.576 Menschen nutzen 2025 eine entsprechende Ausreise-FÃ¶rderung, wie das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) am Montag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 10.358. Mit weit vorne bei den RÃ¼ckreise-LÃ¤ndern liegt nun Syrien - nachdem das Programm fÃ¼r das bisherige BÃ¼rgerkriegsland 2024 noch ausgesetzt war.



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) begrÃ¼ÃŸte den Anstieg der RÃ¼ckreisen als "einen wichtigen Baustein in der Migrationswende". "Wer keine Bleibeperspektive hat, erhÃ¤lt gezielte UnterstÃ¼tzung bei der freiwilligen RÃ¼ckkehr", erklÃ¤rte Dobrindt.



Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sei eine StÃ¤rkung der RÃ¼ckkehrprogramme festgeschrieben, betonte zudem eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. "Daher wollen wir die MÃ¶glichkeiten zur freiwilligen RÃ¼ckkehr aufrechterhalten und auch weiterhin bieten."



Von den 16.576 RÃ¼ckkehrenden reisten 4432 Menschen in die TÃ¼rkei, 3678 Menschen nach Syrien und 1334 nach Russland. Mit einer jeweils dreistelligen Anzahl von RÃ¼ckkehrerinnen und RÃ¼ckkehrern folgen dahinter Georgien, Irak und Kolumbien. Die Zahlen wÃ¼rden in "weiten Teilen das aktuelle Migrationsgeschehen in Deutschland" widerspiegeln, erklÃ¤rte das Bamf dazu.



Mit dem sogenannten REAG-GARP-Programm fÃ¶rdert das Bamf die freiwillige RÃ¼ckkehr von GeflÃ¼chteten in ihre HerkunftslÃ¤nder oder in Drittstaaten. Das Bundesamt Ã¼bernimmt etwa Flugkosten fÃ¼r die Ausreise und zahlt eine "Starthilfe" von 1000 Euro pro Erwachsenem sowie 500 fÃ¼r Kinder und Jugendliche.Â



Seit Januar 2025 bietet das Bamf wieder die gefÃ¶rderte freiwillige Ausreise auch nach Syrien an, zuvor war das Programm aufgrund des BÃ¼rgerkrieges in dem Land ausgesetzt. Bis Ende Dezember reichten demnach insgesamt 5976 Menschen einen Antrag fÃ¼r die gefÃ¶rderte Ausreise nach Syrien ein, 3678 davon reisten bereits aus.



Linken-Chefin Ines Schwerdtner kritisierte die gefÃ¶rderten Ausreisen nach Syrien scharf. Dort herrschten "nach wie vor bÃ¼rgerkriegsÃ¤hnlich ZustÃ¤nde", sagte sie in Berlin. RÃ¼ckfÃ¼hrungen oder Abschiebungen - sei es freiwillig oder gezwungen - in das Land, halte sie deshalb "im Moment fÃ¼r absolut unangemessen".



Anders positionieren sich die GrÃ¼nen. "Eine freiwillige RÃ¼ckkehr ist eine MÃ¶glichkeit, die wir als GrÃ¼ne immer unterstÃ¼tzt haben", sagte Parteichefin Franziska Brantner. Sie gab jedoch zu bedenken, dass viele der Syrerinnen und Syrer hierzulande arbeiteten, davon auch viele in systemrelevanten Berufen.