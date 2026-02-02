Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz

Markus SÃ¶der am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert.



Auch die Idee des unionsnahen Wirtschaftsrats zur Streichung von Zahnarztkosten als Kassenleistung lehnt Schnieder ab. Solche verkÃ¼rzten Ã¶ffentlichen VorschlÃ¤ge seien "nicht seriÃ¶s", sagte er am Montag dem Nachrichtensender "Welt".



"Die Menschen im Land wissen und spÃ¼ren das auch, dass wir eine Reform im Bereich der Sozialsysteme brauchen. Was wir nicht brauchen, ist Verunsicherung. Und was wir erst recht nicht brauchen, sind diese unsÃ¤glichen Ãœberschriften Ã¼ber ein solches Thema. Auch von Vereinigungen, VerbÃ¤nden, die mÃ¶glicherweise der Partei nahestehen, aber gar nicht unsere eigenen Vereinigungen und VerbÃ¤nde sind. Das fÃ¼hrt dann verstÃ¤ndlicherweise zu Unmut. Wenn ich ein solches Reformpaket angehe, dann trage ich das nicht in der Ã–ffentlichkeit aus, sondern dann diskutieren wir drÃ¼ber."



Explizit richtete Schnieder seine Kritik auch an CSU-Chef Markus SÃ¶der. Eine verkÃ¼rzte und Ã¶ffentliche Debatte im "Kampf und die nÃ¤chste Schlagzeile" sei der falsche Weg. "Die Menschen merken, dass wir Reformen brauchen. Wir haben auch Ã¶fter schon darÃ¼ber gesprochen, dass die Frage sich stellt, wie schaffe ich Anreize, dass Menschen mehr arbeiten kÃ¶nnen, dass wir auch mehr arbeiten wollen. Ich halte dann auch nichts davon, dass Kollege SÃ¶der dann mal mit einer Stunde ums Eck kommt, sondern wir sollten die Kommission arbeiten lassen und wir sollten sehr seriÃ¶s die VorschlÃ¤ge, die es gibt, miteinander besprechen, nicht Ã¼ber die Ã–ffentlichkeit. Denn das gibt ein falsches Bild und das zeigt auch den Arbeitnehmern eine ganz falsche Richtung vor. Da mÃ¼ssen wir anders rangehen. Im Moment sehe ich nur, dass es um den Kampf der nÃ¤chsten Schlagzeile geht, der nÃ¤chsten Ãœberschrift. Das ist nicht seriÃ¶s, so sollten wir es nicht machen."

