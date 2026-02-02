Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran

Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Festnahme des iranischen Drehbuchautoren Mehdi Mahmoudian in Teheran scharf verurteilt.



Die Inhaftierung von Autoren sei Teil eines Systems, das kritische Stimmen zum Schweigen bringen wolle, sagte Weimer am Montag. Mahmoudian mÃ¼sse freigelassen werden, denn Kunst sei kein Verbrechen. Nach Ã¼bereinstimmenden Berichten wurde Mahmoudian am vergangenen Wochenende festgenommen, konkrete VorwÃ¼rfe seien bislang nicht bekannt.



Weimer hob "die Rolle unabhÃ¤ngiger Medien" hervor, insbesondere der Deutschen Welle, die trotz Zensurversuchen Ã¼ber die Lage im Iran berichte. Das persischsprachige Angebot der DW ermÃ¶gliche Millionen Menschen "Zugang zu unabhÃ¤ngigen Informationen".



Mahmoudian ist Mitautor des Films "It Was Just an Accident", der im vergangenen Jahr die Goldene Palme in Cannes gewann und aktuell fÃ¼r einen Oscar nominiert ist. Der Film thematisiert staatliches Unrecht im Iran.

