Fast ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Schiffe in der Nordsee ist der russische KapitÃ¤n eines der beiden Frachter von einem Gericht in GroÃŸbritannien fÃ¼r schuldig befunden worden. Das Gericht verurteilte den KapitÃ¤n am Montag wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung eines philippinischen Besatzungsmitgliedes, dessen Leiche nie geborgen wurde. Der KapitÃ¤n zeigte bei der Verurteilung keine Regung, das StrafmaÃŸ soll am Donnerstag bekannt gegeben werden.
Das Frachtschiff "Solong" der Hamburger Reederei Ernst Russ hatte am 10. MÃ¤rz 2025 in der Nordsee den vom US-MilitÃ¤r gecharterten Tanker "Stena Immaculate" gerammt. Dieser ankerte zu diesem Zeitpunkt rund 20 Kilometer vor der KÃ¼ste der britischen Grafschaft Yorkshire.Â Durch die Kollision brach auf beiden Schiffen Feuer aus, ein philippinisches Besatzungsmitglied der "Solong" kam ums Leben.
Die "Stena Immaculate" war zum Zeitpunkt der Kollision mit Flugbenzin beladen, das teils ins Meer lief. Eine zwischenzeitlich befÃ¼rchtete Umweltkatastrophe konnte aber verhindert werden.
Brennpunkte
Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
- AFP - 2. Februar 2026, 17:31 Uhr
