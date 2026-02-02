Brennpunkte

Selenskyj: "Deeskalation" mit Russland hilft bei Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen

  • AFP - 2. Februar 2026, 18:32 Uhr
Bild vergrößern: Selenskyj: Deeskalation mit Russland hilft bei Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj
Bild: AFP

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat die jÃ¼ngste 'Deeskalation' mit Russland begrÃ¼ÃŸt. Diese helfe bei der Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat eine in den vergangenen Tagen eingetretene "Deeskalation" mit Russland begrÃ¼ÃŸt. "Die DeeskalationsmaÃŸnahmen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft getreten sind, tragen dazu bei, das Vertrauen der Ã–ffentlichkeit in den Verhandlungsprozess und seine mÃ¶glichen Ergebnisse zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte Selenskyj am Montag in Onlinenetzwerken.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".

Selenskyj bestÃ¤tigte zwar eine Einstellung russischer Angriffe auf das Energienetz. Er warf Moskau jedoch vor, die Angriffe dafÃ¼r auf die Logistik und das Bahnnetz verlagert zu haben. Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung
    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Handelsdeal mit Indien verkÃ¼ndet: GemÃ¤ÃŸ der Ãœbereinkunft wolle Indien kÃ¼nftig auf ErdÃ¶limporte aus Russland verzichten, schrieb Trump am

    Mehr
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden

    Fast ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Schiffe in der Nordsee ist der russische KapitÃ¤n eines der beiden Frachter von einem Gericht in GroÃŸbritannien fÃ¼r schuldig befunden

    Mehr
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran

    Berlin/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Festnahme des iranischen Drehbuchautoren Mehdi Mahmoudian in Teheran scharf verurteilt. Die

    Mehr
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kreml bestÃ¤tigt GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und USA ab Mittwoch in Abu Dhabi
    Kreml bestÃ¤tigt GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und USA ab Mittwoch in Abu Dhabi
    Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht
    Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht
    Von Notz sieht in Razzia Beleg fÃ¼r wirksame Russland-Sanktionen
    Von Notz sieht in Razzia Beleg fÃ¼r wirksame Russland-Sanktionen

    Top Meldungen

    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann stellt sich gegen die Forderung des CDU-Wirtschaftsrats, dass Zahnarztbesuche kÃ¼nftig nicht mehr von der

    Mehr
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie

    Mehr
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts