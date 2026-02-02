Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat eine in den vergangenen Tagen eingetretene "Deeskalation" mit Russland begrÃ¼ÃŸt. "Die DeeskalationsmaÃŸnahmen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft getreten sind, tragen dazu bei, das Vertrauen der Ã–ffentlichkeit in den Verhandlungsprozess und seine mÃ¶glichen Ergebnisse zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte Selenskyj am Montag in Onlinenetzwerken.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".
Selenskyj bestÃ¤tigte zwar eine Einstellung russischer Angriffe auf das Energienetz. Er warf Moskau jedoch vor, die Angriffe dafÃ¼r auf die Logistik und das Bahnnetz verlagert zu haben. Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.
Selenskyj: "Deeskalation" mit Russland hilft bei Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen
- AFP - 2. Februar 2026, 18:32 Uhr
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat die jÃ¼ngste 'Deeskalation' mit Russland begrÃ¼ÃŸt. Diese helfe bei der Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen.
