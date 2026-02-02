Der VerkehrsprÃ¤sident des ADAC, Gerhard Hillebrand, ist wegen scharfer Kritik von Autofahrern an seinen Ã„uÃŸerungen zum Klimaschutz und zu den Spritpreisen zurÃ¼ckgetreten. Hillebrands Positionierung habe "zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und KÃ¼ndigungen gefÃ¼hrt", erklÃ¤rte der Automobilclub am Montag. Der ADAC habe "GlaubwÃ¼rdigkeit" eingebÃ¼ÃŸt, es sei daher richtig, "daraus persÃ¶nliche Konsequenzen zu ziehen", erklÃ¤rte Hillebrand.
Der Ex-VerkehrsprÃ¤sident hatte im Dezember im Interview mit der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" unter anderem vor einer Lockerung der Klimaschutzziele der EU gewarnt und mehr Anreize zum Umstieg auf klimafreundliche Autos gefordert. Die CO2-Bepreisung begrÃ¼ÃŸte er als "richtiges Instrument" fÃ¼r den Klimaschutz.
Durch den steigenden CO2-Preis steigen allerdings die Kraftstoffpreise - von ADAC-Mitgliedern hagelte es daher massive Kritik. Die "Bild"-Zeitung berichtete Ã¼ber eine KÃ¼ndigungswelle: 60.000 Mitglieder seien in den vergangenen vier Wochen aus dem ADAC ausgetreten. Viele Mitglieder hÃ¤tten den Eindruck gehabt, der Club habe seine Rolle als Anwalt der Autofahrer verlassen, zitierte die Zeitung eine ADAC-Sprecherin.
"Hillebrand bedauert, dass seine Ã„uÃŸerungen Mitglieder verunsichert und verÃ¤rgert sowie GlaubwÃ¼rdigkeit gekostet haben", erklÃ¤rte der Automobilclub. "Mit seinem Schritt Ã¼bernimmt Hillebrand persÃ¶nlich Verantwortung fÃ¼r den entstandenen Reputationsschaden."
Wirtschaft
"Reputationsschaden": ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach Bekenntnis zu Klimaschutz zurÃ¼ck
- AFP - 2. Februar 2026, 12:59 Uhr
