Wirtschaft

"Reputationsschaden": ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach Bekenntnis zu Klimaschutz zurÃ¼ck

  • AFP - 2. Februar 2026, 12:59 Uhr
Bild vergrößern: Reputationsschaden: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach Bekenntnis zu Klimaschutz zurÃ¼ck
Neuwagen am Duisburger Hafen
Bild: AFP

Der VerkehrsprÃ¤sident des ADAC, Gerhard Hillebrand, ist wegen scharfer Kritik von Autofahrern an seinen Ã„uÃŸerungen zum Klimaschutz und zu den Spritpreisen zurÃ¼ckgetreten.

Der VerkehrsprÃ¤sident des ADAC, Gerhard Hillebrand, ist wegen scharfer Kritik von Autofahrern an seinen Ã„uÃŸerungen zum Klimaschutz und zu den Spritpreisen zurÃ¼ckgetreten. Hillebrands Positionierung habe "zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und KÃ¼ndigungen gefÃ¼hrt", erklÃ¤rte der Automobilclub am Montag. Der ADAC habe "GlaubwÃ¼rdigkeit" eingebÃ¼ÃŸt, es sei daher richtig, "daraus persÃ¶nliche Konsequenzen zu ziehen", erklÃ¤rte Hillebrand.

Der Ex-VerkehrsprÃ¤sident hatte im Dezember im Interview mit der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" unter anderem vor einer Lockerung der Klimaschutzziele der EU gewarnt und mehr Anreize zum Umstieg auf klimafreundliche Autos gefordert. Die CO2-Bepreisung begrÃ¼ÃŸte er als "richtiges Instrument" fÃ¼r den Klimaschutz.

Durch den steigenden CO2-Preis steigen allerdings die Kraftstoffpreise - von ADAC-Mitgliedern hagelte es daher massive Kritik. Die "Bild"-Zeitung berichtete Ã¼ber eine KÃ¼ndigungswelle: 60.000 Mitglieder seien in den vergangenen vier Wochen aus dem ADAC ausgetreten. Viele Mitglieder hÃ¤tten den Eindruck gehabt, der Club habe seine Rolle als Anwalt der Autofahrer verlassen, zitierte die Zeitung eine ADAC-Sprecherin.

"Hillebrand bedauert, dass seine Ã„uÃŸerungen Mitglieder verunsichert und verÃ¤rgert sowie GlaubwÃ¼rdigkeit gekostet haben", erklÃ¤rte der Automobilclub. "Mit seinem Schritt Ã¼bernimmt Hillebrand persÃ¶nlich Verantwortung fÃ¼r den entstandenen Reputationsschaden."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken

    Bei Aufladung zu Hause sind die Antriebskosten fÃ¼r E-Autos im vergangenen Jahr im Vergleich zu Verbrennern deutlich geringer ausgefallen. "Wer ein E-Auto der Mittel- oder

    Mehr
    Babymilchskandal: Zwei franzÃ¶sische Hersteller nehmen Produkte vom Markt

    Nach der Festlegung neuer Grenzwerte fÃ¼r Schadstoffe in Babymilch in Frankreich haben zwei weitere Hersteller Produkte vom Markt genommen. Die Marke Popote zog zwei

    Mehr
    Branchenverband vermisst
    Branchenverband vermisst "Schwung" im Einzelhandel - Wachstum nur online erwartet

    "Ohne richtigen Schwung" hat das Jahr fÃ¼r den deutschen Einzelhandel begonnen - rund die HÃ¤lfte der Unternehmen der Branche erwartet 2026 UmsÃ¤tze unter dem Vorjahr. Der

    Mehr
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Bierdurst weiter gesunken: StÃ¤rkster AbsatzrÃ¼ckgang deutscher Brauereien seit 1993
    Bierdurst weiter gesunken: StÃ¤rkster AbsatzrÃ¼ckgang deutscher Brauereien seit 1993
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
    Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus

    Top Meldungen

    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

    Mehr
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts