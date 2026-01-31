Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an

Thermostat an einer Heizung

Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch angemahnt. Das forderten Heizungsbauer, Installateure, Energiewirtschaft und kommunale SpitzenverbÃ¤nde.

Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch angemahnt: "Von den Heizungsbauern Ã¼ber die Installateure bis zur Energiewirtschaft und den kommunalen SpitzenverbÃ¤nden rufen alle: Stiftet kein neues Chaos, Ã¤ndert mÃ¶glichst wenig, und schafft endlich Planungssicherheit", sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag. Diese Mahnung sollte die Koalition hÃ¶ren und "rasch fÃ¼r Klarheit sorgen". Â



DerÂ Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie (BDH) sprach gegenÃ¼ber der "Welt am Sonntag" von einer "schwierigen Lage". Demnach verkaufte die Branche im vergangenen Jahr so wenig Anlagen wie zuletzt 2010: Abgesetzt wurden 627.000 GerÃ¤te in Deutschland, ein Minus im Vorjahresvergleich von zwÃ¶lf Prozent. Sie lÃ¶sten damit den Gasbrennwertkessel als bislang meistverkauften WÃ¤rmeerzeuger ab.



Der Absatz von Gasbrennwertkesseln sank um 36 Prozent auf noch 229.000, Ã–lheizungen wurden nur noch 22.500 verkauft. Ein Plus von 23 Prozent gab es bei Biomasse-Heizungen, der Verkauf von Ã–fen fÃ¼r Holzpellets legte dabei um 38 Prozent zu. Insgesamt waren es aber nur rund 29.000 Anlagen.Â



BDH-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Markus Staudt mahnte in der Zeitung "endlich stabile gesetzliche Vorgaben und FÃ¶rderbedingungen" an. Andernfalls sei mit "personellen MaÃŸnahmen" wie Stellenabbau und Kurzarbeit zu rechnen. 2024 war der Absatz von Heizanlagen den Angaben zufolge bereits um 25 Prozent eingebrochen.Â



Die schwarz-rote Koalition wollte eigentlich bis Ende Januar Eckpunkte eines neuen GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG) vorlegen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Freitag, die GesprÃ¤che zwischen den Ministerien und den Fraktionen liefen noch. "Wir sind sehr bemÃ¼ht, da zu einem baldigen Abschluss zu kommen."



Die letzte Reform des GEG inklusive der 65-Prozent-Regel wurde von der Ampel-Regierung verabschiedet und wird oft Heizungsgesetz genannt. CDU, CSU und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag, dieses Gesetz "abzuschaffen" - gleichzeitig will die SPD an der Grundidee festhalten, den Einbau klimafreundlicher Heizungen voranzutreiben.Â



Schneider warnte in der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vor einer Aufweichung der Regeln: "FÃ¼r mich ist entscheidend, dass wir die CO2-Einsparungen erreichen. Das ist nicht nur fÃ¼rs Klima wichtig, es ist auch fairer fÃ¼r die Haushalte." Das Verfeuern von Gas und Ã–l werde immer teurer. "Und wenn wir die Leute nicht jetzt dazu bringen, auf erneuerbare Heizquellen umzusteigen, lassen wir sie in die Kostenfalle laufen."



Der SPD-Minister forderte Ã„nderungen bei der FÃ¶rderung von Sanierungen und Heizungstausch. Die staatlichen ZuschÃ¼sse mÃ¼ssten stÃ¤rker an sozialen Kriterien ausgerichtet werden, sagte er der Zeitung. In der Vergangenheit sei oft nur auf die Emissionsreduzierung und zu wenig auf die gerechte Verteilung der staatlichen FÃ¶rderung geachtet worden. "Das Ergebnis war, dass besonders viel Geld bei den oberen zehn Prozent gelandet ist. Das hat viele Leute zurecht kiebig gemacht. Das sollte und das kann diese Regierung besser machen."