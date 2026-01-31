Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010.
Nach dem bereits starken Einbruch der Verkaufszahlen im Jahr davor stand damit 2025 erneut ein zweistelliges Minus in den BÃ¼chern: Der Absatz Ã¼ber alle GerÃ¤teklassen ging um zwÃ¶lf Prozent zurÃ¼ck. Das geht aus der Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH) hervor, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.
Vom bisherigen Bestseller der Branche, dem Gas-Brennwertkessel, gingen nur noch 229.000 StÃ¼ck an die Kunden. Dies ist ein RÃ¼ckgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres. Der Absatz der Ã–lheizung, den der russische Angriffskrieg 2022 angefacht hatte, fÃ¤llt in sich zusammen: Im vergangenen Jahr wurden nur noch 22.500 Kessel verkauft, ein Minus von 74 Prozent.
Ein Verkaufsplus von 23 Prozent gab es ausgehend von einem niedrigen Niveau bei Biomasse-Heizungen. Insbesondere Ã–fen fÃ¼r Holzpellets (+38 Prozent) legten stark zu. Allerdings macht der Verkauf von 29.000 Biomasse-Verbrennern insgesamt weniger als fÃ¼nf Prozent des Marktes aus.
Ein deutliches Plus verzeichnete nur der Absatz von WÃ¤rmepumpen. Die GerÃ¤te verkauften sich 2025 rund 299.000-mal. Mit einem Absatzplus von 55 Prozent im Jahresverlauf verdrÃ¤ngten sie den Gasbrennwertkessel von Platz 1 der beliebtesten WÃ¤rmeerzeuger in Deutschland. Im GebÃ¤udebestand dominiert jedoch weiterhin die Gasheizung.
"Die Lage ist schwierig, die Heizungsindustrie steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen", sagte Markus Staudt, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Er mahnt bei der Regierung "endlich stabile gesetzliche Vorgaben und FÃ¶rderbedingungen" an. Andernfalls sei mit "personellen MaÃŸnahmen" wie Stellenabbau und Kurzarbeit zu rechnen.
Wirtschaft
Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
- dts - 31. Januar 2026, 10:03 Uhr
.
