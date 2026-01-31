Wirtschaft

Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010

  • dts - 31. Januar 2026, 10:03 Uhr
Bild vergrößern: Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
Ausbau einer alten Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010.

Nach dem bereits starken Einbruch der Verkaufszahlen im Jahr davor stand damit 2025 erneut ein zweistelliges Minus in den BÃ¼chern: Der Absatz Ã¼ber alle GerÃ¤teklassen ging um zwÃ¶lf Prozent zurÃ¼ck. Das geht aus der Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH) hervor, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.

Vom bisherigen Bestseller der Branche, dem Gas-Brennwertkessel, gingen nur noch 229.000 StÃ¼ck an die Kunden. Dies ist ein RÃ¼ckgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres. Der Absatz der Ã–lheizung, den der russische Angriffskrieg 2022 angefacht hatte, fÃ¤llt in sich zusammen: Im vergangenen Jahr wurden nur noch 22.500 Kessel verkauft, ein Minus von 74 Prozent.

Ein Verkaufsplus von 23 Prozent gab es ausgehend von einem niedrigen Niveau bei Biomasse-Heizungen. Insbesondere Ã–fen fÃ¼r Holzpellets (+38 Prozent) legten stark zu. Allerdings macht der Verkauf von 29.000 Biomasse-Verbrennern insgesamt weniger als fÃ¼nf Prozent des Marktes aus.

Ein deutliches Plus verzeichnete nur der Absatz von WÃ¤rmepumpen. Die GerÃ¤te verkauften sich 2025 rund 299.000-mal. Mit einem Absatzplus von 55 Prozent im Jahresverlauf verdrÃ¤ngten sie den Gasbrennwertkessel von Platz 1 der beliebtesten WÃ¤rmeerzeuger in Deutschland. Im GebÃ¤udebestand dominiert jedoch weiterhin die Gasheizung.

"Die Lage ist schwierig, die Heizungsindustrie steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen", sagte Markus Staudt, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Er mahnt bei der Regierung "endlich stabile gesetzliche Vorgaben und FÃ¶rderbedingungen" an. Andernfalls sei mit "personellen MaÃŸnahmen" wie Stellenabbau und Kurzarbeit zu rechnen.

