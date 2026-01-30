Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent

Waren in einem Einkaufswagen

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Januar nach vorlÃ¤ufigen Daten wieder stÃ¤rker gestiegen. Das Statistische Bundesamt taxierte die Teuerungsquote im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,1 Prozent - nach 1,8 Prozent im Dezember.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Januar wieder stÃ¤rker gestiegen. Die Inflationsrate kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorlÃ¤ufiger Daten mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung noch bei 1,8 Prozent gelegen. Analysten erklÃ¤rten den Sprung vor allem mit dem starken Anstieg der Kraftstoffpreise.



Ã–konomin Stephanie Schoenwald von der FÃ¶rderbank KfW erklÃ¤rte, unter anderem seien die teureren Lebensmittel Grund fÃ¼r die Inflation im Januar. Nahrungsmittel waren im Januar im Jahresvergleich um 2,1 Prozent teurer, wie das Statistikamt mitteilte. Im Dezember hatte der Anstieg dagegen bei nur 0,8 Prozent gelegen.



Ein weiterer Treiber fÃ¼r die Inflation waren wie in den Vormonaten die Dienstleistungen. Hier legten die Preise im Januar um 3,2 Prozent zu. Im Oktober, November und Dezember waren sie aber sogar um jeweils 3,5 Prozent gestiegen. ING-Analyst Carsten Brzeski verwies hier auf die stark gestiegenen Gesundheitskosten.



Die Preise fÃ¼r Energie dagegen sanken im Januar um 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich und damit deutlich stÃ¤rker als im Dezember. Im Vormonat hatte der RÃ¼ckgang 1,3 Prozent betragen.



Im Monatsvergleich allerdings waren den Analysten zufolge die stark gestiegenen Kraftstoffpreise fÃ¼r den vergleichsweise starken Anstieg der Inflation verantwortlich. "Geopolitische Spannungen lieÃŸen den RohÃ¶lpreis seit Ende Dezember um rund 15 Prozent steigen", erlÃ¤uterte KfW-Analystin Schoenwald. Zusammen mit der Anhebung des CO2-Preises zu Jahresbeginn habe sich dies merklich auf die Kraftstoffkosten ausgewirkt.Â



Die Geldpolitik-Expertin des Instituts fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, Silke Tober, betonte, die Kraftstoffpreise seien seit Dezember "mehr als doppelt so stark gestiegen, wie es allein durch den CO2-Preis zu erwarten wÃ¤re". Grund dafÃ¼r: Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran hÃ¤tten die RohÃ¶lpreise deutlich nach oben getrieben.Â



Der Preis pro Tonne ausgestoÃŸenes CO2 durch die Verbrennung von HeizÃ¶l, Erdgas, Diesel und Benzin war zum 1. Januar von 55 auf 65 Euro pro Tonne gestiegen. Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel stiegen in der Folge laut Bundeskartellamt "sprunghaft" an, im Schnitt um neun Cent pro Liter. PreisdÃ¤mpfend wirkten sich dagegen die Senkung der Netzentgelte und die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie aus.



ING-Analyst Brzeski erwartet in den kommenden Monaten eine "um die Zwei-Prozent-Marke" schwankende Inflationsrate. DÃ¤mpfend auf die Verbraucherpreise dÃ¼rften demnach der stÃ¤rkere Euro wirken, ebenso "Unternehmen, die Produkte zu Dumpingpreisen aus den USA nach Europa umleiten". Die Inflationsrate antreiben dÃ¼rften demnach "lÃ¤ngerfristig" die Konjunkturpakete der Bundesregierung.Â