US-Sprinterin Sha'Carri Richardson wegen Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit festgenommen

Sha'Carri Richardson

Die US-Sprinterin und Olympiasiegerin Sha'Carri Richardson ist auch am Steuer schneller unterwegs als andere: Die 25-JÃ¤hrige wurde laut US-Medienberichten in Florida wegen Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit festgenommen.

Die US-Sprinterin und Olympiasiegerin Sha'Carri Richardson ist auch am Steuer schneller unterwegs als andere: Die 25-JÃ¤hrige wurde laut US-Medienberichten am Donnerstag in Florida wegen Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit festgenommen. Demnach fuhr Richardson auf einer Autobahn mit einem Tempo von mehr als 160 Stundenkilometern und vollfÃ¼hrte gefÃ¤hrliche ÃœberholmanÃ¶ver.Â Erlaubt sind auf US-Autobahnen bis zu maximal rund 120 Stundenkilometer.



Richardson machte bereits mehrfach abseits der Tartanbahn von sich reden: Im August wurde sie wegen eines gewaltsamen Angriffs auf ihren Partner, den US-Sprinter Christian Coleman, festgenommen. Im Januar 2023 war sie aus einem Flugzeug geworfen worden, nachdem sie sich mit einer Flugbegleiterin angelegt hatte, die ihr nach Richardsons Worten nicht genÃ¼gend Respekt entgegengebracht hatte.