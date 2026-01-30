Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

Finanzen

Warken offen für höhere Tabaksteuer und mehr Prävention

  30. Januar 2026, 14:49 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu beitragen wÃ¼rde, den Tabakkonsum zu senken.

"Unbestritten haben hÃ¶here Steuern eine unmittelbare Wirkung auf das Konsumverhalten", sagte Warken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Ãœbergeordnet sei aber die Steigerung der Gesundheitskompetenz der BevÃ¶lkerung - "und dafÃ¼r brauchen wir umfassende Strategien", sagte Warken. Dazu werde sie in diesem Jahr einen Prozess mit allen Beteiligten aufsetzen. Deutschland schneide in der PrÃ¤vention von Krankheiten schlecht ab, sagte die Gesundheitsministerin. "Das geht weit Ã¼ber den Konsum von Tabak hinaus."

In der Debatte um die ErhÃ¶hung der Tabaksteuer fordert der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) derweil, die Einnahmen kÃ¼nftig zweckgerichtet fÃ¼r die Gesundheitsversorgung zu nutzen. "Rauchen ist nicht nur extrem ungesund, es verursacht auch enorme Folgekosten fÃ¼r unser Gesundheitssystem", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Da wÃ¤re es richtig und angemessen, einen nennenswerten Teil der Einnahmen aus der Tabaksteuer fÃ¼r die finanzielle StÃ¤rkung unseres Gesundheitssystems zu nutzen." Die gesetzlichen Krankenkassen kÃ¶nnten dieses Geld gut fÃ¼r die medizinische Versorgung und fÃ¼r die zielgerichtete Anti-Rauchen-PrÃ¤vention nutzen, so Blatt. Mehr PrÃ¤vention bedeute weniger Lungenkrebs.

Mehrere Koalitionspolitiker von Union und SPD hatten eine ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins GesprÃ¤ch gebracht - darunter auch der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) und der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

