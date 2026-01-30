Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen

  • AFP - 30. Januar 2026, 10:07 Uhr
Bild vergrößern: Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
Container im Hamburger Hafen
Bild: AFP

Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach legten vor allem die privaten und staatlichen Konsumausgaben zu.

Das Statistikamt bestÃ¤tigte zugleich seine SchÃ¤tzung des Wirtschaftswachstums im Gesamtjahr 2025. Es legte preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich zu.

