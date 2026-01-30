Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach legten vor allem die privaten und staatlichen Konsumausgaben zu.
Das Statistikamt bestÃ¤tigte zugleich seine SchÃ¤tzung des Wirtschaftswachstums im Gesamtjahr 2025. Es legte preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich zu.
Wirtschaft
Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
- AFP - 30. Januar 2026, 10:07 Uhr
Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent zu.
Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach legten vor allem die privaten und staatlichen Konsumausgaben zu.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem 3. Quartal 2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 ProzentMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur fÃ¼r Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht dieMehr
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte, waren im FreistaatMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr fÃ¼r Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilteMehr
Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten haben zuletzt auf eigenen Wunsch reduziert gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag zu BeschÃ¤ftigungszahlenMehr
Das Oberste Gericht von Panama hat dem Hongkonger Unternehmen CK Hutchison die Lizenz fÃ¼r den Betrieb des Panamakanals entzogen. Die Gesetze, auf deren Basis CK Hutchison zweiMehr