Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen

Agentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar 2026 um 92.000 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gestiegen.



GegenÃ¼ber dem Vormonat legte sie um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, teilte die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mit. Saisonbereinigt blieb sie gegenÃ¼ber dem Vormonat unverÃ¤ndert. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.



"Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit aus jahreszeitlichen GrÃ¼nden deutlich zugenommen und damit auch wieder die Marke von drei Millionen Ã¼berschritten", sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag in NÃ¼rnberg.



Die UnterbeschÃ¤ftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige ArbeitsunfÃ¤higkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie ist saisonbereinigt im Januar gegenÃ¼ber dem Vormonat um 4.000 gesunken. Mit 3.705.000 lag sie um 8.000 niedriger als vor einem Jahr.



Im Januar waren 598.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 34.000 weniger als vor einem Jahr. Der BA-Stellenindex (BA-X) - ein Indikator fÃ¼r die Nachfrage nach Personal in Deutschland, der neben dem Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen auch den Zugang berÃ¼cksichtigt - sank im Januar 2026 um einen Punkt auf 100 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fÃ¤llt der BA-X um fÃ¼nf Punkte geringer aus.



1.142.000 Personen erhielten nach Hochrechnung der BA im Januar 2026 Arbeitslosengeld, 117.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfÃ¤higen BÃ¼rgergeldberechtigten belief sich hochgerechnet im Januar auf 3.826.000. GegenÃ¼ber Januar 2025 war dies ein RÃ¼ckgang um 137.000 Personen. 7,0 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfÃ¤higen Alter waren damit hilfebedÃ¼rftig.

