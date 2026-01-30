Wirtschaft

Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen

  • dts - 30. Januar 2026, 09:55 Uhr
Bild vergrößern: Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen
Agentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar 2026 um 92.000 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gestiegen.

GegenÃ¼ber dem Vormonat legte sie um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, teilte die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mit. Saisonbereinigt blieb sie gegenÃ¼ber dem Vormonat unverÃ¤ndert. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.

"Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit aus jahreszeitlichen GrÃ¼nden deutlich zugenommen und damit auch wieder die Marke von drei Millionen Ã¼berschritten", sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag in NÃ¼rnberg.

Die UnterbeschÃ¤ftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige ArbeitsunfÃ¤higkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie ist saisonbereinigt im Januar gegenÃ¼ber dem Vormonat um 4.000 gesunken. Mit 3.705.000 lag sie um 8.000 niedriger als vor einem Jahr.

Im Januar waren 598.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 34.000 weniger als vor einem Jahr. Der BA-Stellenindex (BA-X) - ein Indikator fÃ¼r die Nachfrage nach Personal in Deutschland, der neben dem Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen auch den Zugang berÃ¼cksichtigt - sank im Januar 2026 um einen Punkt auf 100 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fÃ¤llt der BA-X um fÃ¼nf Punkte geringer aus.

1.142.000 Personen erhielten nach Hochrechnung der BA im Januar 2026 Arbeitslosengeld, 117.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfÃ¤higen BÃ¼rgergeldberechtigten belief sich hochgerechnet im Januar auf 3.826.000. GegenÃ¼ber Januar 2025 war dies ein RÃ¼ckgang um 137.000 Personen. 7,0 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfÃ¤higen Alter waren damit hilfebedÃ¼rftig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
    Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen

    Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um

    Mehr
    Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen
    Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem 3. Quartal 2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 Prozent

    Mehr
    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006
    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur fÃ¼r Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht die

    Mehr
    Finanztip zu Gold-Verkauf: Ankaufspreise vergleichen lohnt sich
    Finanztip zu Gold-Verkauf: Ankaufspreise vergleichen lohnt sich
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine
    Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine
    Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
    Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
    Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an
    Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an
    Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
    Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
    Junge stirbt nach Hai-Angriff vor brasilianischer KÃ¼ste
    Junge stirbt nach Hai-Angriff vor brasilianischer KÃ¼ste
    Verdi kÃ¼ndigt fÃ¼r Montag bundesweit Streiks im kommunalen Nahverkehr an
    Verdi kÃ¼ndigt fÃ¼r Montag bundesweit Streiks im kommunalen Nahverkehr an

    Top Meldungen

    Verdi ruft bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf
    Verdi ruft bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr fÃ¼r Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilte

    Mehr
    Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
    Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert

    Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten haben zuletzt auf eigenen Wunsch reduziert gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag zu BeschÃ¤ftigungszahlen

    Mehr
    Oberstes Gericht von Panama kassiert Lizenz fÃ¼r Hongkonger Betreiberfirma von Kanal
    Oberstes Gericht von Panama kassiert Lizenz fÃ¼r Hongkonger Betreiberfirma von Kanal

    Das Oberste Gericht von Panama hat dem Hongkonger Unternehmen CK Hutchison die Lizenz fÃ¼r den Betrieb des Panamakanals entzogen. Die Gesetze, auf deren Basis CK Hutchison zwei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts