Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen

Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem 3. Quartal 2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 Prozent gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Erkenntnissen am Freitag mitteilte, nahmen vor allem die privaten und die staatlichen Konsumausgaben zu. Damit beendete die deutsche Wirtschaft das insbesondere fÃ¼r den AuÃŸenhandel turbulente Jahr 2025 im Plus.



Weiter stieg das preisbereinigte BIP im Jahr 2025 insgesamt um 0,2 Prozent, preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg 0,3 Prozent. Damit bestÃ¤tigte das Statistische Bundesamt seine erste SchÃ¤tzung fÃ¼r das Jahresergebnis vom 15. Januar 2026.



Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2025 preisbereinigt um 0,6 Prozent hÃ¶her als im 4. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war der Anstieg geringer (+0,4 Prozent), da 0,7 Arbeitstage mehr zur VerfÃ¼gung standen als im Vorjahreszeitraum.



Neben der Berechnung des 4. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie Ã¼blich auch die bisher verÃ¶ffentlichten Ergebnisse Ã¼berarbeitet und neu verfÃ¼gbare statistische Informationen in die Berechnungen der Ã¼brigen Quartale des Jahres 2025 einbezogen. Dabei erhÃ¶hte sich das vierteljÃ¤hrliche preisbereinigte BIP in den ersten beiden Quartalen gegenÃ¼ber den bisherigen Ergebnissen um 0,1 Prozentpunkte, das dritte Quartal blieb unverÃ¤ndert.

