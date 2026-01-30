Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) in NÃ¼rnberg am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.Â
Es handle sich um den "jahreszeitlich Ã¼blichen" Anstieg der Arbeitslosigkeit, erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. BA-Chefin Andrea Nahles betonte: "Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt."
Im Vergleich zum Januar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der BA um 92.000. Die Quote erhÃ¶hte sich damit um 0,2 Prozentpunkte.Â
Im vergangenen Jahr war die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit mehr zehn Jahren im August Ã¼ber die Drei-Millionen-Schwelle gestiegen - auf 3,025 Millionen. Grund waren die Ã¼bliche Sommerpause und allgemein die wirtschaftliche Flaute. Im September sank die Zahl dann wieder auf 2,955 Millionen Arbeitslose.
Wirtschaft
Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
- AFP - 30. Januar 2026, 09:55 Uhr
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) in NÃ¼rnberg am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.Â
Weitere Meldungen
Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt umMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem 3. Quartal 2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 ProzentMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur fÃ¼r Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr fÃ¼r Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilteMehr
Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten haben zuletzt auf eigenen Wunsch reduziert gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag zu BeschÃ¤ftigungszahlenMehr
Das Oberste Gericht von Panama hat dem Hongkonger Unternehmen CK Hutchison die Lizenz fÃ¼r den Betrieb des Panamakanals entzogen. Die Gesetze, auf deren Basis CK Hutchison zweiMehr