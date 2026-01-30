Wirtschaft

Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen

  • AFP - 30. Januar 2026, 09:55 Uhr
Bild vergrößern: Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
Logo der BA
Bild: AFP

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf über drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) in NÃ¼rnberg am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.Â 

Es handle sich um den "jahreszeitlich Ã¼blichen" Anstieg der Arbeitslosigkeit, erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. BA-Chefin Andrea Nahles betonte: "Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt."

Im Vergleich zum Januar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der BA um 92.000. Die Quote erhÃ¶hte sich damit um 0,2 Prozentpunkte.Â 

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit mehr zehn Jahren im August Ã¼ber die Drei-Millionen-Schwelle gestiegen - auf 3,025 Millionen. Grund waren die Ã¼bliche Sommerpause und allgemein die wirtschaftliche Flaute. Im September sank die Zahl dann wieder auf 2,955 Millionen Arbeitslose.

