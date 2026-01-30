Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Freistaat 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4.802 Personen mehr als im Vormonat Dezember und 1.657 mehr als im Januar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,7 Prozent.
Der Anstieg sei Ã¼berwiegend saisonal bedingt, erklÃ¤rte Markus Behrens, Vorsitzender der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-ThÃ¼ringen. GrÃ¼nde seien das Auslaufen befristeter BeschÃ¤ftigungen, das Ende von SaisonvertrÃ¤gen nach dem WeihnachtsgeschÃ¤ft und witterungsbedingte Winterpausen im Baugewerbe. Gleichzeitig zeige sich zunehmend die konjunkturelle SchwÃ¤che.
Trotz des Anstiegs bei der Arbeitslosigkeit bleibe die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften stabil. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern seien im Januar 14.885 offene Stellen gemeldet gewesen. Arbeitgeber hÃ¤tten 2.847 neue Stellen gemeldet, was einem Plus von 13,5 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat entspreche. Die sogenannte UnterbeschÃ¤ftigung, die auch Personen in MaÃŸnahmen oder mit Sonderstatus erfasst, sank hingegen leicht auf 88.313 Personen.
Wirtschaft
Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
- dts - 30. Januar 2026, 09:55 Uhr
.
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Freistaat 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4.802 Personen mehr als im Vormonat Dezember und 1.657 mehr als im Januar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,7 Prozent.
Weitere Meldungen
Deutschlands Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gestiegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im Vergleich zum dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt umMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem 3. Quartal 2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 ProzentMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur fÃ¼r Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr fÃ¼r Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilteMehr
Fast 28 Prozent der TeilzeitbeschÃ¤ftigten haben zuletzt auf eigenen Wunsch reduziert gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag zu BeschÃ¤ftigungszahlenMehr
Das Oberste Gericht von Panama hat dem Hongkonger Unternehmen CK Hutchison die Lizenz fÃ¼r den Betrieb des Panamakanals entzogen. Die Gesetze, auf deren Basis CK Hutchison zweiMehr