Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar

Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Freistaat 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4.802 Personen mehr als im Vormonat Dezember und 1.657 mehr als im Januar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,7 Prozent.



Der Anstieg sei Ã¼berwiegend saisonal bedingt, erklÃ¤rte Markus Behrens, Vorsitzender der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-ThÃ¼ringen. GrÃ¼nde seien das Auslaufen befristeter BeschÃ¤ftigungen, das Ende von SaisonvertrÃ¤gen nach dem WeihnachtsgeschÃ¤ft und witterungsbedingte Winterpausen im Baugewerbe. Gleichzeitig zeige sich zunehmend die konjunkturelle SchwÃ¤che.



Trotz des Anstiegs bei der Arbeitslosigkeit bleibe die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften stabil. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern seien im Januar 14.885 offene Stellen gemeldet gewesen. Arbeitgeber hÃ¤tten 2.847 neue Stellen gemeldet, was einem Plus von 13,5 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat entspreche. Die sogenannte UnterbeschÃ¤ftigung, die auch Personen in MaÃŸnahmen oder mit Sonderstatus erfasst, sank hingegen leicht auf 88.313 Personen.

