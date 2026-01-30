Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze

Lkw-Blockade an der EU-AuÃŸengrenze in Serbien

Nach der AnkÃ¼ndigung einer Ãœberarbeitung der EU-Regelung zur Ein- und Ausreise in den Schengenraum haben Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien eine Blockade an der EU-AuÃŸengrenze beendet. Die Blockade in Serbien und Bosnien dauerte weiter an.

Die von SpeditionsverbÃ¤nden koordinierten Protestaktionen hatte sich gegen das seit Oktober schrittweise eingefÃ¼hrte digitale Ein- und Ausreisesystem der EU fÃ¼r DrittstaatenangehÃ¶rige gerichtet. Das Entry/Exit-SystemÂ (EES) soll die Verwendung von Passstempeln abschaffen und Reisedaten und biometrische Informationen zentral fÃ¼r den gesamten Schengenraum erfassen - und so insbesondere den Schutz der EU-AuÃŸengrenzen verbessern.Â



Laut der serbischen Handelskammer CCIS hatte es zuletzt wiederholt Festnahmen von Fahrern gegeben, die gegen die Regel verstoÃŸen haben sollen, wonach der Aufenthalt in der EU auf 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen beschrÃ¤nkt ist. Zwar ist diese Begrenzung nicht neu. Durch das elektronische EES-System wird allerdings eine strengere Kontrolle dieser Vorgaben fÃ¼r Nicht-EU-BÃ¼rger mÃ¶glich.



Am Donnerstag erklÃ¤rte die EU-Kommission, sie werde "eng mit Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um pragmatische LÃ¶sungen zu finden, die verlÃ¤ngerte Kurzaufenthalte fÃ¼r ausgewÃ¤hlte Kategorien von DrittstaatenangehÃ¶rigen ermÃ¶glichen." Das solle auch Lkw-Fahrer beinhalten. SpeditionsverbÃ¤nde begrÃ¼ÃŸten den Schritt.



Laut EU-Daten ist die EU der wichtigste Handelspartner des Westbalkans und steht fÃ¼r Ã¼ber 60 Prozent des gesamten Handels in der Region. 2024 belief sich der Warenhandel zwischen der EU und dem Westbalkan auf Ã¼ber 83 Milliarden Euro.