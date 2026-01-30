Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen

Trump im Oval Office

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Staaten wegen des Verkaufs von ErdÃ¶l an Kuba mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen gedroht. Die kubanische Regierung stelle eine 'auÃŸerordentliche Bedrohung' fÃ¼r die nationale Sicherheit der USA dar, hieÃŸ es in einem Dekret Trumps.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Staaten wegen des Verkaufs von ErdÃ¶l an Kuba mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen gedroht. Solche ZÃ¶lle kÃ¶nnten auf Einfuhren aus Staaten, die "direkt oder indirekt ErdÃ¶l an Kuba verkaufen oder liefern", erhoben werden, hieÃŸ es in einem am Donnerstag (Ortszeit) von Trump unterzeichnetem Dekret. Die kubanische Regierung stelle eine "auÃŸerordentliche Bedrohung" fÃ¼r die nationale Sicherheit der USA dar, hieÃŸ es weiter.



Havanna unterstÃ¼tze "zahlreiche feindliche Staaten, transnationale Terrororganisationen und bÃ¶swillige Akteure", darunter Russland, China und der Iran sowie die radikalislamische Hamas und die Hisbollah-Miliz, hieÃŸ es in dem Dekret.Â



Das Dekret ist die jÃ¼ngste Drohung der Trump-Regierung gegen das kommunistische Land. Nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz Anfang Januar geriet Kuba zunehmend ins Visier der US-Regierung. Es werde "kein weiteres Ã–l oder Geld nach Kuba gehen", sofern Havanna nicht bereit sei, einen "Deal abzuschlieÃŸen", hatte Trump in der Vergangenheit erklÃ¤rt.



Kuba ist in hohem MaÃŸ von venezolanischen Ã–llieferungen abhÃ¤ngig. Seit 2000 gilt die sozialistische Regierung in Caracas als ideologischer VerbÃ¼ndeter Kubas und Hauptlieferant von stark subventioniertem Ã–l.



Kuba befindet sich zugleich in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Fast tÃ¤glich haben die Menschen zudem mit kÃ¼rzeren Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter auch mehr als 20 Stunden dauern.