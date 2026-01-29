Wirtschaft

Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an

  • AFP - 29. Januar 2026, 21:07 Uhr
Bild vergrößern: Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an
Schuhe von Adidas
Bild: AFP

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Wie das Unternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag in einer Mitteilung an die BÃ¶rse erklÃ¤rte, stieg der Umsatz der Marke Adidas um zehn Prozent.

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Wie das Unternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag in einer Mitteilung an die BÃ¶rse erklÃ¤rte, stiegen die ErlÃ¶se der Marke Adidas im Gesamtjahr 2025 wÃ¤hrungsbereinigt und unter Einbeziehung des Umsatzes mit der Yeezy-Kollektion von Rapper Kanye West im Vorjahr um zehn Prozent. Dieser Anstieg sei auf ein zweistelliges Wachstum in allen MÃ¤rkten und auf allen VertriebskanÃ¤len zurÃ¼ckzufÃ¼hren, teilte Adidas auf Grundlage vorlÃ¤ufiger Zahlen mit.Â 

Der Umsatz im Gesamtjahr betrug demnach trotz negativer WÃ¤hrungseffekte von mehr als einer Milliarde Euro einen Rekordwert von 24,81 Milliarden Euro - nach 23,68 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das Betriebsergebnis fÃ¼r das Gesamtjahr 2025 stieg um mehr als 700 Millionen Euro auf 2,06 Milliarden Euro - nach 1,34 Milliarden Euro im Vorjahr. Im Sommer hatte Adidas erklÃ¤rt, es rechne fÃ¼r 2025 mit einem Betriebsergebnis zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro.Â 

Die Bruttomarge habe sich 2025 trotz negativer Effekte durch unvorteilhafte WÃ¤hrungsentwicklungen und hÃ¶here ZÃ¶lle um 0,8 Prozentpunkte verbessert, teilte Adidas am Donnerstag weiter mit. Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz wÃ¤hrungsbereinigt und unter BerÃ¼cksichtigung des Umsatzes mit der Yeezy-Kollektion von 2024 um zehn Prozent und betrug 6,076 Milliarden Euro.Â 

Adidas kÃ¼ndigte angesichts der gesunden Bilanz und der starken Markendynamik zudem einen AktienrÃ¼ckkauf an. Mit Zustimmung des Aufsichtsrates habe der Vorstand beschlossen, ab Anfang Februar im Laufe des Jahres Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurÃ¼ckzukaufen, hieÃŸ es in der Mitteilung.

Die endgÃ¼ltigen GeschÃ¤ftsergebnisse und eine Prognose fÃ¼r das Jahr 2026 will Adidas am 4. MÃ¤rz verÃ¶ffentlichen.Â 

