PFAS-Verschmutzung: Studie schÃ¤tzt Kosten bis 2050 auf bis zu 1,7 Billionen Euro

Plastikspielzeug in Paris

GesundheitsschÃ¤den und verschmutztes Wasser durch sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) kÃ¶nnten in der EU einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Studie zufolge bis 2050 bis zu 1,7 Billionen Euro kosten.

GesundheitsschÃ¤den und verschmutztes Wasser durch sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) kÃ¶nnten in der EU einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Studie zufolge bis 2050 bis zu 1,7 Billionen Euro kosten. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher, die im Auftrag der EU-Kommission die Kosten verschiedener Wege fÃ¼r den Umgang mit den Chemikalien verglichen haben. Insbesondere die Trinkwasseraufbereitung kÃ¶nnte demnach teuer werden - ein PFAS-Verbot wÃ¼rde die Kosten senken.



PFAS sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, die synthetisch hergestellt werden. Sie sind wasser- und fettabweisend und stecken deshalb in etlichen Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Funktionskleidung, ImprÃ¤gniersprays und Einweg-Verpackungen. PFAS werden als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, weil sie biologisch nicht abbaubar sind und sich in der Natur und im menschlichen KÃ¶rper anreichern.



Studien deuten darauf hin, dass einige der Chemikalien bei Menschen die Leber und das ImmunsystemÂ schÃ¤digen, die Wirkung von Impfungen und dieÂ Fruchtbarkeit verringernÂ undÂ Krebs erzeugenÂ kÃ¶nnen. Bleibt es beim Status Quo, gehen die Forscher bis 2050 deshalb von Kosten in HÃ¶he von 440 Milliarden Euro aus, der GroÃŸteil davon im Gesundheitssystem.



Eine bessere Wasseraufbereitung kÃ¶nnte dafÃ¼r sorgen, dass weniger PFAS im menschlichen KÃ¶rper und in der Umwelt landen. In diesem Szenario sinken der Studie zufolge die Gesundheitskosten, dafÃ¼r sind die Kosten fÃ¼r die Wasseraufbereitung mit mehr als einer Billion Euro fÃ¼r 2050 aber besonders hoch. Zum Vergleich: Der deutsche Bundeshaushalt fÃ¼r 2026 umfasst etwas mehr als eine halbe Billion Euro.



Ein vollstÃ¤ndiges PFAS-Verbot wÃ¼rde die Kosten auf 330 Milliarden Euro bis 2050 senken: Die Gesundheitskosten wÃ¤ren geringer, eine aufwendige Wasseraufbereitung wÃ¤re nicht mehr nÃ¶tig. Die Kosten fÃ¼r eine Umstellung der Industrie auf andere Materialien berÃ¼cksichtigt die Studie nicht.



"Die Studie bestÃ¤tigt, dass die BekÃ¤mpfung von PFAS an ihrer Quelle (...) wirtschaftlich sinnvoll ist", erklÃ¤rte EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall. Die Kommission mÃ¼sse "wirtschaftliche Interessen mit den Kosten fÃ¼r Natur und Gesundheit" ausbalancieren.



Einige der tausenden weltweit bekannten PFAS-Verbindungen sind wegen der gesundheitlichen Risiken in der EU bereits verboten. BrÃ¼ssel kann allerdings nur Verbote fÃ¼r einzelne Untergruppen aussprechen. Diese werden in der Industrie anschlieÃŸend hÃ¤ufig durch Ã¤hnliche PFAS ersetzt.



Die EU-Kommission arbeitet deshalb seit Jahren an einem umfassenden PFAS-Verbot, hat die Gesetzesinitiative aber schon mehrfach verschoben. Der Vorschlag dÃ¼rfte noch mehrere Monate auf sich warten lassen: Zuvor mÃ¼ssen Studienergebnisse der europÃ¤ischen Chemieagentur ECHA vorliegen, die zum Jahresende erwartet werden.