Skandal um SÃ¤uglingsnahrung: FranzÃ¶sische Familien und Foodwatch reichen Klage ein

  • AFP - 29. Januar 2026, 12:13 Uhr
Vor dem Hintergrund eines Skandals um verunreinigte Babymilch haben acht Familien und die Organisation Foodwatch Klage eingereicht. Sie werfen den betroffenen Unternehmen und BehÃ¶rden vor, zu spÃ¤t reagiert zu haben.

Vor dem Hintergrund eines Skandals um verunreinigte Babymilch haben acht Familien und die Organisation Foodwatch in Frankreich Klage eingereicht. Sie werfen den betroffenen Unternehmen und BehÃ¶rden vor, zu spÃ¤t reagiert zu haben, erklÃ¤rte Foodwatch am Donnerstag in Paris. Multinationale Konzerne hÃ¤tten "Produkte in Umlauf gebracht, die die Gesundheit von Babys gefÃ¤hrden", betonte die Organisation.

Anfang Januar hatte der Schweizer Lebensmittelkonzern NestlÃ© in etwa 60 LÃ¤ndern bestimmte Chargen von Flaschennahrung zurÃ¼ckgerufen. Es bestand Verdacht, dass diese mit Cereulid verunreinigt waren. Laut Foodwatch "wusste der Konzern jedoch schon Wochen zuvor von der Gefahr". In Deutschland und Ã–sterreich habe es nur einen "stillen RÃ¼ckruf" gegeben, ohne Ã¶ffentliche Warnung.

In Frankreich hat die Justiz nach dem Tod zweier SÃ¤uglinge Ermittlungen wegen "mÃ¶glicher Verunreinigung" der von den Babys verzehrten Flaschenmilch aufgenommen. Bislang gebe es aber "noch keinen Beleg fÃ¼r einen Kausalzusammenhang" mit dem RÃ¼ckruf, hatte das Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche betont. Beide Babys hatten SÃ¤uglingsnahrung der NestlÃ©-Marke Guigoz erhalten, die von dem RÃ¼ckruf betroffen war.

SpÃ¤ter riefen weitere Hersteller wie Danone und Lactalis wegen einer mÃ¶glichen Verunreinigung mit Cereulid SÃ¤uglingsnahrung in etwa 60 LÃ¤ndern zurÃ¼ck. Es besteht der Verdacht, dass eine in China hergestellte Substanz, die die fÃ¼r SÃ¤uglinge wichtige ArachidonsÃ¤ure enthÃ¤lt, fÃ¼r die Verunreinigung verantwortlich sein kÃ¶nnte. Cereulid ist ein Giftstoff bakteriellen Ursprungs, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann.

Auch in Deutschland haben sich laut Foodwatch inzwischen zahlreiche besorgte Eltern gemeldet, deren Kinder nach dem Verzehr von Flaschenmilch VerdauungsstÃ¶rungen hatten. "Anstatt besorgte Eltern schnell und umfassend zu warnen, rÃ¤umten Unternehmen und BehÃ¶rden die verunreinigten Produkte oft still und heimlich aus den Regalen" erklÃ¤rte Chris Methmann, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Foodwatch Deutschland. Hersteller von SÃ¤uglingsnahrung seien "gesetzlich verpflichtet, die Sicherheit ihrer Produkte zu garantieren".

