Der russische Ã–l-Konzern Lukoil, der wegen des Ukraine-Kriegs von Washington mit Sanktionen belegt wurde, will seine AuslandsgeschÃ¤fte an einen US-Investor verkaufen. Die Investmentfirma Carlyle wolle die VermÃ¶genswerte von Lukoil auÃŸerhalb Russlands Ã¼bernehmen, erklÃ¤rte der Konzern am Donnerstag. Ausgenommen davon seien die Lukoil-Investitionen in Kasachstan. Zudem mÃ¼sse das US-Finanzministerium noch zustimmen. In der Zwischenzeit liefen die GesprÃ¤che mit anderen potenziellen KÃ¤ufern weiter, erklÃ¤rte Lukoil.
Die USA hatten die beiden grÃ¶ÃŸten russischen Ã–l-Konzerne, Lukoil und Rosneft, im Oktober auf ihre schwarze Liste sanktionierter Unternehmen gesetzt. Unternehmen, die weiterhin GeschÃ¤fte mit Lukoil und Rosneft machen, riskieren, den Zugang zu US-Banken, HandelsplÃ¤tzen, Logistikdienstleistern und Versicherern zu verlieren.
Washington hatte Lukoil eine Frist von einem Monat gesetzt, um sein AuslandsgeschÃ¤ft, das unter der Lukoil International GmbH zusammengefasst ist, zu verkaufen. Die Frist wurde aber immer wieder verlÃ¤ngert. Zu den umfangreichen AuslandsvermÃ¶gen des Unternehmens gehÃ¶ren Anteile an Ã–lfeldern und Raffinerien auf der ganzen Welt, darunter im Irak, in Aserbaidschan, Ã„gypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nigeria und Mexiko.
Wirtschaft
Sanktionierter russischer Ã–l-Konzern Lukoil verkauft AuslandsgeschÃ¤ft an US-Investor
- AFP - 29. Januar 2026, 11:53 Uhr
