Sanktionierter russischer Ã–l-Konzern Lukoil verkauft AuslandsgeschÃ¤ft an US-Investor

  • AFP - 29. Januar 2026, 11:53 Uhr
Bild vergrößern: Sanktionierter russischer Ã–l-Konzern Lukoil verkauft AuslandsgeschÃ¤ft an US-Investor
Standort von Lukoil in Bulgarien
Bild: AFP

Der russische Ã–l-Konzern Lukoil, der wegen des Ukraine-Kriegs von Washington mit Sanktionen belegt wurde, will seine AuslandsgeschÃ¤fte an einen US-Investor verkaufen. Die Investmentfirma Carlyle wolle die VermÃ¶genswerte von Lukoil auÃŸerhalb Russlands Ã¼bernehmen, erklÃ¤rte der Konzern am Donnerstag. Ausgenommen davon seien die Lukoil-Investitionen in Kasachstan. Zudem mÃ¼sse das US-Finanzministerium noch zustimmen. In der Zwischenzeit liefen die GesprÃ¤che mit anderen potenziellen KÃ¤ufern weiter, erklÃ¤rte Lukoil.

Die USA hatten die beiden grÃ¶ÃŸten russischen Ã–l-Konzerne, Lukoil und Rosneft, im Oktober auf ihre schwarze Liste sanktionierter Unternehmen gesetzt. Unternehmen, die weiterhin GeschÃ¤fte mit Lukoil und Rosneft machen, riskieren, den Zugang zu US-Banken, HandelsplÃ¤tzen, Logistikdienstleistern und Versicherern zu verlieren.

Washington hatte Lukoil eine Frist von einem Monat gesetzt, um sein AuslandsgeschÃ¤ft, das unter der Lukoil International GmbH zusammengefasst ist, zu verkaufen. Die Frist wurde aber immer wieder verlÃ¤ngert. Zu den umfangreichen AuslandsvermÃ¶gen des Unternehmens gehÃ¶ren Anteile an Ã–lfeldern und Raffinerien auf der ganzen Welt, darunter im Irak, in Aserbaidschan, Ã„gypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nigeria und Mexiko.

