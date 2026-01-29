Prozess gegen mutmaÃŸliche NSU-UnterstÃ¼tzerin: ZschÃ¤pe erneut befragt

Die als NSU-MittÃ¤terin verurteilte Beate ZschÃ¤pe hat erneut im Prozess gegen eine mutmaÃŸliche UnterstÃ¼tzerin der rechtsextremen Zelle ausgesagt. Vor dem Oberlandesgericht Dresden wurde ZschÃ¤pe am Donnerstag ein weiteres Mal zum Leben des NSU-Trios im Untergrund und einer mÃ¶glichen Mitwisserschaft der Angeklagten befragt. Die 51-JÃ¤hrige vermied dabei belastende Aussagen gegen die frÃ¼her mit ihr befreundete Frau.
Die Angeklagte Susann E. muss sich in dem Verfahren wegen UnterstÃ¼tzung einer inlÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung und Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung verantworten. Die Angeklagte ist die Ehefrau von AndrÃ© E., der im MÃ¼nchner NSU-Prozess als Helfer verurteilt wurde.
Laut Bundesanwaltschaft soll sie ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen haben, als diese im sÃ¤chsischen Zwickau im Untergrund lebte. Sie soll der NSU-Terroristin unter anderem ihre Krankenkassenkarte fÃ¼r Arztbesuche Ã¼berlassen und ein Wohnmobil fÃ¼r das Trio angemietet haben.
In der Verhandlung am Donnerstag legte das Gericht zudem die Anmeldung fÃ¼r einen Campingplatzurlaub des NSU-Trios und fÃ¼r eine Videothek vor, die ebenfalls mit dem Namen Susann E. unterzeichnet waren. Wer die Papiere ausfÃ¼llte, daran konnte sich ZschÃ¤pe konkret nicht mehr erinnern. Auch habe E. nach ihren Worten nichs von dem umfangreichen Waffenarsenal mitbekommen, dass in der konspirativen NSU-Wohnung in Zwickau lagerte.
Bereits im Dezember war ZschÃ¤pe an zwei Verhandlungstagen vor dem OLG befragt worden. Damals gab sie unter anderem an, von den NSU-Morden im Vorfeld nichts gewusst zu haben, aber wegen bestimmter Vorbereitungen Ahnungen gehabt zu haben. Fragen nach mÃ¶glichen weiteren UnterstÃ¼tzern des Nationalsozialistischen Untergrunds wich sie aus.
Auch am dritten Tag ihrer Zeugenvernehmung blieb ZschÃ¤pe oft vage. "Bei mir ist wirklich wahnsinnig viel verschwommen", sagte ZschÃ¤pe am Donnerstag. Auch auf die Frage, warum die NSU-Mordserie im Jahr 2007 aufhÃ¶rte, wusste ZschÃ¤pe keine Antwort. Dies sei "nicht kommuniziert" worden, sagte sie.Â
Die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verÃ¼bte insgesamt zehn Morde, zwei BombenanschlÃ¤ge und mehr als ein Dutzend ÃœberfÃ¤lle. Die NSU-TÃ¤ter Uwe BÃ¶hnhardt und Uwe Mundlos entzogen sich im November 2011 durch Suizid einer drohenden Festnahme nach einem RaubÃ¼berfall in Eisenach.
ZschÃ¤pe versandte anschlieÃŸend eine Reihe von Bekennerschreiben, mit denen sich der NSU selbst enttarnte. Sie wurde 2018 im MÃ¼nchner NSU-Prozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, auÃŸerdem stellte das Oberlandesgericht die besondere Schwere der Schuld fest.Â
FÃ¼r den Prozess gegen Susann E. sind bislang Termine bis Juni anberaumt.
