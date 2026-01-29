Brennpunkte

Prozess um islamistischen Messerangriff in Bielefeld beginnt am 2. MÃ¤rz

  AFP - 29. Januar 2026, 13:00 Uhr
Oberlandesgericht in DÃ¼sseldorf
Der Prozess um den islamistischen Messerangriff vor einer Kneipe in Bielefeld beginnt am 2. MÃ¤rz. Angeklagt ist ein heute 36-JÃ¤hriger unter anderem wegen versuchten Mordes in vier FÃ¤llen, wie das Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf mitteilte.

Bei der Tat im Mai vorigen Jahres waren vier Menschen lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Die Bundesanwaltschaft erhob im Dezember Anklage gegen den Beschuldigten Mahmoud M.. Dieser soll sich demnach spÃ¤testens im Mai 2015 in seinem Heimatland Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Nach seiner Einreise nach Deutschland 2023 soll er der Dschihadistenmiliz weiterhin verbunden geblieben sein.

Laut Anklage soll M. dann im Mai 2025 im Namen eines "Heiligen Kriegs" beschlossen haben, mÃ¶glichst viele willkÃ¼rlich ausgesuchte Menschen in Deutschland zu tÃ¶ten.Â Am frÃ¼hen Morgen des 18. Mai soll er vor einer Kneipe in Bielefeld gezielt auf GÃ¤ste eingestochen und vier Menschen lebensgefÃ¤hrlich verletzt haben. Diese hatten dort den Aufstieg ihres FuÃŸballvereins gefeiert. Am nÃ¤chsten Tag wurde M. festgenommen. Das Gericht setzte bereits 21 Verhandlungstermine bis Anfang Juni an.

