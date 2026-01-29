Prozess um islamistischen Messerangriff in Bielefeld beginnt am 2. MÃ¤rz

Oberlandesgericht in DÃ¼sseldorf

Der Prozess um den mutmaÃŸlich islamistisch motivierten Messerangriff vor einer Kneipe in Bielefeld beginnt am 2. MÃ¤rz am Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf. Angeklagt ist ein heute 36-JÃ¤hriger wegen versuchten Mordes in vier FÃ¤llen, gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung sowie Mitgliedschaft in einer auslÃ¤ndischen Terrororganisation, wie das Gericht in der nordrhein-westfÃ¤lischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte.



Bei der Tat im Mai vorigen Jahres waren vier Menschen lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Die Bundesanwaltschaft erhob im Dezember Anklage gegen den Beschuldigten Mahmoud M.. Dieser soll sich demnach spÃ¤testens im Mai 2015 in seinem Heimatland Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Nach seiner Einreise nach Deutschland 2023 soll er der Dschihadistenmiliz weiterhin verbunden geblieben sein.



Laut Anklage soll M. dann im Mai 2025 im Namen eines "Heiligen Kriegs" beschlossen haben, mÃ¶glichst viele willkÃ¼rlich ausgesuchte Menschen in Deutschland zu tÃ¶ten.Â Am frÃ¼hen Morgen des 18. Mai soll er vor einer Kneipe in Bielefeld gezielt auf GÃ¤ste eingestochen und vier Menschen lebensgefÃ¤hrlich verletzt haben. Diese hatten dort den Aufstieg ihres FuÃŸballvereins gefeiert. Am nÃ¤chsten Tag wurde M. festgenommen. Das Gericht setzte bereits 21 Verhandlungstermine bis Anfang Juni an.