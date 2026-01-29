Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der 1.400 Seiten starke "Operationsplan Deutschland" ist das zentrale Papier, mit dem sich Deutschland gegen einen mÃ¶glichen russischen Angriff wappnen will. Er sieht vor, dass sich auch die zivile Seite bis 2029 auf einen Krieg vorbereiten soll. Wer aber zahlt, wenn beispielsweise die Landkreise grÃ¶ÃŸere Treibstofflager anlegen? Dazu bahnt sich ein Streit zwischen Bund und Kommunen an.
In einem Papier des Bundesinnenministeriums heiÃŸt es laut dem "Spiegel", dass "die umfassende UnterstÃ¼tzung der StreitkrÃ¤fte durch zivile BehÃ¶rden" seit je "zentraler Pfeiler der Gesamtverteidigung" sei. Eine generelle Pflicht fÃ¼r den Bund, die Kosten zu tragen, gebe es deshalb nicht. Die LÃ¤nder, als Vertreter der Kommunen, mÃ¼ssten dem Bund im Einzelfall nachweisen, dass eine zusÃ¤tzliche Ausgabe spezifisch mit dem Verteidigungsfall zu tun habe. Gehe es dagegen um die Gefahrenabwehr, etwa den Katastrophenschutz, sei das Sache der LÃ¤nder und Kommunen.
Der Deutsche Landkreistag, Spitzenorganisation der Landkreise, kÃ¼ndigte dazu eine PrÃ¼fung an. "Nach erster EinschÃ¤tzung sind insbesondere die pauschalen Ã„uÃŸerungen zur Kostentragung zu hinterfragen", heiÃŸt es in einer internen Stellungnahme. Hauptargument der Kommunen ist die Lesart einer Bund-LÃ¤nder-Absprache von 1997, wonach fÃ¼r die zivile Alarmplanung nur noch die obersten LandesbehÃ¶rden eine Rolle spielen sollten, nicht die Kommunen. Dem widerspricht nun das Innenministerium.
Brennpunkte
Streit um Kosten fÃ¼r zivile UnterstÃ¼tzung der StreitkrÃ¤fte
- dts - 29. Januar 2026, 13:00 Uhr
