Neue EU-Sanktionen gegen den Iran beschlossen

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenminister haben neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen.



Ãœbereinstimmenden Berichten zufolge richten sich die StrafmaÃŸnahmen gegen mehrere Personen und Organisationen, die an der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten und der UnterstÃ¼tzung Russlands beteiligt sein sollen. Zudem wird erwartet, dass im Laufe des Tages beschlossen wird, die iranische Revolutionsgarde auf die Terrorliste der EU zu setzen.



Die neuen Sanktionen sehen dem Vernehmen nach vor, dass VermÃ¶genswerte der betroffenen Akteure in der EU eingefroren werden. EU-BÃ¼rgern und Unternehmen soll untersagt werden, ihnen Gelder zur VerfÃ¼gung zu stellen. Zudem sind Einreiseverbote in die EU fÃ¼r die betroffenen Personen vorgesehen. Die Liste von GÃ¼tern, die nicht mehr aus der EU in den Iran ausgefÃ¼hrt werden dÃ¼rfen, soll ebenfalls erweitert werden.



AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hatte im Vorfeld die Listung der Revolutionsgarden als dringend notwendig bezeichnet und die iranische FÃ¼hrung als "Unrechtsregime" kritisiert. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas Ã¤uÃŸerte, dass es einen Konsens zur Listung der Revolutionsgarden gebe, ergÃ¤nzte aber, dass die diplomatischen KanÃ¤le zum Iran offen bleiben sollten. Die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrorgruppe gilt eher als politisches Symbol, da sie wohl wegen bereits bestehender Sanktionen voraussichtlich kaum praktische Bedeutung haben wird.

