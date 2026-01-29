Bundestag stimmt fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Terrorismus und Spionage

Handschellen

Der Bundestag hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r mehrere GesetzentwÃ¼rfe der Regierung zur StÃ¤rkung der internationalen Strafverfolgung und TerrorismusbekÃ¤mpfung gegeben. Das Parlament stimmte am Donnerstagabend unter anderem mehrheitlich dafÃ¼r, kÃ¼nftig auch Vorbereitungen fÃ¼r AnschlÃ¤ge "mit AlltagsgegenstÃ¤nden" wie einem Auto oder Messer zu ahnden.



Zudem soll in Zukunft auch die Wiedereinreise nach Deutschland mit dem Ziel, eine terroristische Straftat zu begehen, bestraft werden. FÃ¼r beide FÃ¤lle ist eine Anpassung von Paragraph 89a des Strafgesetzbuchs geplant. Mit diesem wird die "Vorbereitung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Gewalttat" geahndet. Die Strafbarkeit von Terrorismusfinanzierung in Paragraph 89c soll um neuere Erscheinungsformen ebenfalls ausgeweitet werden.Â



Auch gegen Spionage will die Bundesregierung stÃ¤rker vorgehen. Geplant ist eine StrafverschÃ¤rfung fÃ¼r die "geheimdienstliche AgententÃ¤tigkeit": Der Strafrahmen in Paragraf 99 des Strafgesetzesbuchs soll auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren erhÃ¶ht werden. Aktuell drohen bis zu fÃ¼nf Jahre Haft oder eine Geldstrafe.



Zudem soll die "AusÃ¼bung fremder Einflussnahme und darauf gerichtete AgententÃ¤tigkeit" kÃ¼nftig unter Strafe gestellt werden. Dazu ist die EinfÃ¼hrung des neuen Paragrafen 87a im Strafgesetzbuch geplant.



Mit einem weiteren Gesetz soll es den StrafbehÃ¶rden in den EU-Mitgliedstaaten ermÃ¶glicht werden, unter Voraussetzungen die Sicherung und Herausgabe von bestimmten personenbezogenen Daten grenzÃ¼berschreitend anzuordnen.Â Mit den GesetzentwÃ¼rfen setzt die Bundesregierung mehrere EU-Richtlinien in deutsches Recht um.



"AutoritÃ¤re Staaten arbeiten gezielt gegen unsere Demokratie. Sie setzen dabei auf Agenten und andere willfÃ¤hrige Helfer", erklÃ¤rte Bundesjustizministerien Stefanie Hubig (SPD). "Spionage, Sabotage-Akte, Drangsalierung auslÃ¤ndischer Oppositioneller: die Methoden sind perfide, die Bedrohung ist real."



Es sei deshalb "richtig und notwendig, dass wir das Strafrecht fortentwickeln und an die Bedrohungslage anpassen". Hubig sprach von einem klaren Signal: "Unsere Demokratie lÃ¤sst sich nicht einschÃ¼chtern. Wir stellen uns den autoritÃ¤ren KrÃ¤fte und ihren Handlangern entschlossen entgegen."