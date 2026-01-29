Bundestag stimmt fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr

Bundeswehr-Ausbilder im Nordirak

Der Bundestag hat der VerlÃ¤ngerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr um ein weiteres Jahr zugestimmt. Die Mission richtet sich gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat und sieht bis zu 500 EinsatzkrÃ¤fte vor.

Der Bundestag hat am Donnerstagabend die VerlÃ¤ngerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr beschlossen. Mit 389 Ja-Stimmen bei 187 Nein-Stimmen und einer Enthaltung stimmte das Parlament mit deutlicher Mehrheit fÃ¼r den Antrag der Bundesregierung, die Mission ein weiteres Jahr bis Ende Januar 2027 fortzusetzen. Das im Kern unverÃ¤nderte Mandat sieht weiterhin eine Personalobergrenze von 500 Bundeswehr-AngehÃ¶rigen vor.Â



Der in eine Nato-Mission eingebettete Einsatz richtet sich gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die vor Ort tÃ¤tigen Soldatinnen und Soldaten sollen die regulÃ¤ren irakischen Streit- und SicherheitskrÃ¤fte ausbilden und beraten. Zudem sollen sie Aufgaben wie Lufttransport, See- und LuftraumÃ¼berwachung sowie AufklÃ¤rung und Lagebilderstellung Ã¼bernehmen.



Zwar gelte der IS territorial als "weitgehend besiegt", schreibt die Bundesregierung dazu, allerdings hÃ¤tten sich IS-AnschlÃ¤ge auf niedrigem Niveau verstetigt. AuÃŸerdem versuche der IS, territorial wieder FuÃŸ zu fassen. Die Nato-Mission im Kampf gegen die Miliz sei "nach wie vor unverzichtbar fÃ¼r die Sicherheitsarchitektur des Landes" und werde vom Irak auch explizit erbeten.



Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 am internationalen Anti-IS-Einsatz, nachdem die Miliz in Syrien und Teilen des Irak die Kontrolle Ã¼bernommen hatte. Sie wurde in beiden LÃ¤ndern zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt. Das jetzige Mandat wÃ¤re Ende Januar ausgelaufen. Die Mehrkosten fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung um ein weiteres Jahr betragen laut Regierung 109 Millionen Euro. Das Kabinett hatte die VerlÃ¤ngerung im Dezember auf den Weg gebracht.