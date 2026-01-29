Brennpunkte

Streit um ICE-EinsÃ¤tze: Trump will neue Haushaltssperre abwenden

  • AFP - 29. Januar 2026, 19:16 Uhr
Bild vergrößern: Streit um ICE-EinsÃ¤tze: Trump will neue Haushaltssperre abwenden
Trump bei der Kabinettssitzung
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump will eine erneute Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten ab diesem Wochenende abwenden. 'Hoffentlich werden wir keinen 'Shutdown' haben', sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will eine erneute Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten ab diesem Wochenende abwenden und scheint dafÃ¼r sogar zu einem Kompromiss mit den Demokraten bereit zu sein. "Hoffentlich werden wir keinen 'Shutdown' haben", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington. Seine Regierung arbeite "Ã¼berparteilich" mit den Demokraten zusammen, um eine Blockade wie im Herbst zu verhindern, sagte der PrÃ¤sident.

Hintergrund ist der Streit um die Folgen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger in Minneapolis. Die Demokraten drohen mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel fÃ¼r die Bundesverwaltung, sollte die Trump-Regierung nicht deutlich verschÃ¤rften Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes zustimmen. Der MinderheitsfÃ¼hrer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hatte unter anderem ein Ende verdeckter Patrouillen und ein Masken-Verbot fÃ¼r ICE-Mitarbeiter gefordert.

Trumps Ã„uÃŸerungen lassen darauf schlieÃŸen, dass er den Forderungen zumindest teilweise nachgeben will. Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf den Krankenpfleger Alex Pretti am Samstag hatte es auch im Lager der Republikaner teils entsetzte Reaktionen gegeben. Es war bereits der zweite Todesfall, nachdem am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good in Minneapolis erschossen worden war.Â 

Das Haushaltspaket erreichte bei einer Probeabstimmung im Senat am Donnerstag nicht die erforderliche Mehrheit. Damit droht ab der Nacht zum Samstag die zweite Haushaltsblockade in Trumps zweiter Amtszeit. Die Finanzierung der BundesbehÃ¶rden war nach dem historisch langen "Shutdown" im Herbst nur Ã¼bergangsweise bis zu diesem Freitag verlÃ¤ngert worden.

Im Oktober und November war das Ã¶ffentliche Leben in den USA 43 Tage lang teils zum Erliegen gekommen, weil Trump im Streit mit den Demokraten Ã¼ber die Gesundheitsversorgung hart geblieben war. Hunderttausende BundesbeschÃ¤ftigte waren deshalb im Zwangsurlaub, tausende FlÃ¼ge fielen aus und staatliche Museen wie Nationalparks blieben geschlossen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wadephul begrÃ¼ÃŸt Terror-Einstufung fÃ¼r Irans Revolutionsgarden
    Wadephul begrÃ¼ÃŸt Terror-Einstufung fÃ¼r Irans Revolutionsgarden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation begrÃ¼ÃŸt. "Die

    Mehr
    Bundestag stimmt fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Terrorismus und Spionage
    Bundestag stimmt fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Terrorismus und Spionage

    Der Bundestag hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r mehrere GesetzentwÃ¼rfe der Regierung zur StÃ¤rkung der internationalen Strafverfolgung und TerrorismusbekÃ¤mpfung gegeben. Das Parlament

    Mehr
    Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela
    Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela

    Die USA erlauben nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump wieder Passagier- und FrachtflÃ¼ge Ã¼ber Venezuela. Dies gelte ab Donnerstagabend, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung

    Mehr
    Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an
    Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an
    Bund und LÃ¤nder stellen 2,5 Milliarden Euro fÃ¼r neue Bahnprojekte zur VerfÃ¼gung
    Bund und LÃ¤nder stellen 2,5 Milliarden Euro fÃ¼r neue Bahnprojekte zur VerfÃ¼gung
    Trump will neuen Fed-Chef kommende Woche nominieren
    Trump will neuen Fed-Chef kommende Woche nominieren
    Aldi und Lidl senken Preise fÃ¼r Schokolade und Schoko-Produkte
    Aldi und Lidl senken Preise fÃ¼r Schokolade und Schoko-Produkte
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft
    Finanzministerium will keine
    Finanzministerium will keine "Wero"-Pflicht fÃ¼r HÃ¤ndler
    Bundestag stimmt fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr
    Bundestag stimmt fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr
    Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew
    Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew
    Klima-Urteil: WWF pocht auf umfassendes MaÃŸnahmenpaket
    Klima-Urteil: WWF pocht auf umfassendes MaÃŸnahmenpaket
    CDU zeigt sich offen fÃ¼r Beteiligung an europÃ¤ischen Atomwaffen
    CDU zeigt sich offen fÃ¼r Beteiligung an europÃ¤ischen Atomwaffen

    Top Meldungen

    Bildungsministerium erhÃ¶ht HÃ¼rden fÃ¼r Demokratieprogramme
    Bildungsministerium erhÃ¶ht HÃ¼rden fÃ¼r Demokratieprogramme

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesbildungsministerium unter Leitung von Karin Prien (CDU) hat die Auflagen fÃ¼r die kommunalen Demokratieprogramme verschÃ¤rft. So

    Mehr
    Bundesarbeitsgericht: Fluggastkontrolleurin darf Kopftuch tragen
    Bundesarbeitsgericht: Fluggastkontrolleurin darf Kopftuch tragen

    Eine TÃ¤tigkeit als Luftsicherheitsassistentin an der Passagier- und GepÃ¤ckkontrolle eines Flughafens darf grundsÃ¤tzlich mit einem religiÃ¶sen Kopftuch erbracht werden. Die

    Mehr
    "Noch hartes StÃ¼ck Arbeit": Bahn setzt Tarifverhandlungen mit GDL im Februar fort

    Nach zweitÃ¤gigen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LokfÃ¼hrergesellschaft GDL sieht DB-Personalvorstand Martin Seiler "noch ein hartes StÃ¼ck Arbeit"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts