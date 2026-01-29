Wadephul begrÃ¼ÃŸt Terror-Einstufung fÃ¼r Irans Revolutionsgarden

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation begrÃ¼ÃŸt. "Die EuropÃ¤ische Union stuft die iranischen Revolutionsgarden kÃ¼nftig endlich als das ein, was sie sind: nÃ¤mlich als Terrororganisation", teilte er am Donnerstag mit. "Diese heute getroffene Entscheidung ist ein starkes politisches Signal - und ein Ã¼berfÃ¤lliges."



Wadephul sieht die Entscheidung als Signal. "Damit zeigen wir als EU: Wir sehen, was in Iran geschieht", sagte er. Man stelle sich auf die Seite der Iraner. "Wir stehen fÃ¼r Menschlichkeit ein - und gegen UnterdrÃ¼ckung. Als nÃ¤chstes geht es jetzt um die zÃ¼gige Umsetzung hin zur rechtskrÃ¤ftigen Listung."



Die iranischen Revolutionsgarden und ihre Hilfstruppen seien "die HÃ¤scher des iranischen Regimes", erklÃ¤rte der Minister. "Sie sind es, die mit unermesslicher BrutalitÃ¤t gegen die eigene BevÃ¶lkerung vorgehen, die ihre eigenen Menschen regelrecht hingerichtet haben, weil sie es wagten, ihre Stimme auf der StraÃŸe zu erheben. Sie verantworten die destabilisierende Rolle, die Iran in der Region spielt. Sie stecken hinter Anschlagsversuchen hier bei uns in Deutschland und in Europa. Kurzum: Sie haben Blut an ihren HÃ¤nden."



Diejenigen, die fÃ¼r die brutale Niederschlagung der Proteste verantwortlich seien, mÃ¼ssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Deswegen haben wir heute auÃŸerdem eine ganze Reihe von Personen, die politische Verantwortung tragen und die Justiz zur stÃ¤ndigen UnterdrÃ¼ckung missbrauchen, mit individuellen Sanktionen belegt. Auch ihre Verbrechen dÃ¼rfen nicht unbeantwortet bleiben", sagte Wadephul.



Der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, JÃ¼rgen Hardt (CDU), hÃ¤lt die iranischen Revolutionsgarden fÃ¼r den "Kern des verbrecherischen Mullah-Regimes", wie die Fraktion mitteilte. "Zu lange hielt die Anbindung der Revolutionsgarden an den iranischen Staat Europa davon ab, sie als das zu sanktionieren, was sie sind: eine Terrororganisation", so Hardt. "Mit der Listung wird auch klar benannt, was der Iran unter dem Mullah-Regime ist: ein Terrorstaat."



Nun gehe es darum, die Protestbewegung im Iran weiter zu unterstÃ¼tzen und zum Erfolg zu fÃ¼hren. "Das iranische Volk muss sich selbst den Weg zur Demokratie ebnen, hat dabei aber alle UnterstÃ¼tzung verdient", sagte Hardt. "Diese Entscheidung ist ein Meilenstein und ein maÃŸgeblicher Erfolg von Bundeskanzler Merz und BundesauÃŸenminister Wadephul."



Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion, bezeichnete es als "lange Ã¼berfÃ¤llig", dass die EU sich endlich zu diesem Schritt durchringe. "Das zeigt auch, dass es sich lohnt, Entwicklungen nicht immer nur passiv mit Sorge zu betrachten, wie es eine dieser Tage viel gebrauchte Floskel des AuswÃ¤rtigen Amtes in allen mÃ¶glichen Krisen zum Ausdruck bringt. Sowohl AuÃŸenminister Wadephul als auch seine VorgÃ¤ngerin Annalena Baerbock haben sich in BrÃ¼ssel dafÃ¼r einsetzt, indem sie in dieser Frage zurÃ¼ckhaltende europÃ¤ische Partner Ã¼berzeugt oder wie in der letzten Legislaturperiode wichtige rechtliche Grundlagen fÃ¼r diese Listung geliefert haben", so die GrÃ¼nen-Politikerin.



Trotzdem sei damit noch lange nicht alles getan. "Wir sollten nichts unversucht lassen, die mutigen Menschen im Iran zu unterstÃ¼tzen", forderte Brugger. "Das bedeutet, die Fact-Finding-Mission des UN-Menschenrechtsrats in Genf zu verlÃ¤ngern, humanitÃ¤re Aufnahmen zu ermÃ¶glichen oder den Schutz der Menschen hierzulande zu erhÃ¶hen, die vom Regime unter Druck gesetzt oder bedroht werden."



Es bedeute aber auch, konsequent zu sein, sagte sie. "Wer zurecht das Terrorregime im Iran hÃ¤rter angeht, sollte sich nicht aus innenpolitischen GrÃ¼nden beim frauenverachtenden Terrorregime in Afghanistan wegducken und Gesandte der Taliban fÃ¼r das Generalkonsulat in Bonn ins Land lassen. Der Einsatz fÃ¼r Menschenrechte und insbesondere gegen systematische UnterdrÃ¼ckung von Frauen darf nicht selektiv sein."



Die Revolutionsgarde ist ein Teil der StreitkrÃ¤fte des Iran und wird hÃ¤ufig als mÃ¤chtigste Institution des Landes eingestuft. Ihr wird eine zentrale Rolle bei der Niederschlagung der Proteste im Iran zugeschrieben. Das Menschenrechts-Netzwerk HRANA zÃ¤hlte zuletzt Ã¼ber 6.000 Tote, Ã¼ber 17.000 weitere mutmaÃŸliche TodesfÃ¤lle werden geprÃ¼ft. Das "Time Magazine" geht davon aus, dass allein am 8. und 9. Januar durch das Regime 30.000 Menschen getÃ¶tet wurden.

