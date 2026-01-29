Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft

Raffinerie PCK in Schwedt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fÃ¼rchtet Versorgungsrisiken mit Ã–l und Raffinerieprodukten, sollten die aktuell ausgesetzten US-Sanktionen fÃ¼r die deutschen Rosneft-TÃ¶chter erneut greifen. Das berichtet "Politico" unter Berufung auf eine schriftliche Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) auf eine mÃ¼ndliche Frage des Linken-Abgeordneten Christian GÃ¶rke vom 28. Januar.



"Ein Wegfall der Rosneft Deutschland und der von ihr kontrollierten RaffineriekapazitÃ¤ten oder auch ein Wegfall der PCK allein kÃ¶nnten kurzfristig nicht durch zusÃ¤tzliche Importe von Raffinerieprodukten voll kompensiert werden", teilte das BMWE darin mit.



Zugleich verweist das Ministerium auf die zentrale Bedeutung von Rosneft Deutschland fÃ¼r die Versorgungssicherheit hierzulande. Mit einer weiteren Tochtergesellschaft hÃ¤lt das Unternehmen Anteile an der Brandenburger PCK-Raffinerie und zwei weiteren deutschen Raffinerien. Zusammen decken sie rund 12 Prozent der deutschen VerarbeitungskapazitÃ¤t ab.



"Ein reibungsloser Betrieb von Rosneft Deutschland ist entscheidend, insbesondere fÃ¼r die verlÃ¤ssliche Ã–lversorgung und den Betrieb unter anderem der PCK-Raffinerie GmbH und damit fÃ¼r die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der Menschen, der Unternehmen und der Institutionen in Nordostdeutschland (einschlieÃŸlich des Flughafens BER) sowie Westpolens mit Kraftstoffen und anderen Raffinerieprodukten", heiÃŸt es dazu in der Antwort des Ministeriums.



Anlass fÃ¼r GÃ¶rkes Frage ist eine derzeit von den USA gewÃ¤hrte Ausnahme von US-Sanktionen gegen Rosneft. Zuletzt hatte das BMWE diese befristet fÃ¼r die deutschen Rosneft-TÃ¶chter erwirken kÃ¶nnen. Allerdings lÃ¤uft sie Ende April aus.



Aktuell arbeitet das Wirtschaftsministerium daran, die Sanktionsausnahme dauerhaft zu verlÃ¤ngern, um betroffenen Unternehmen Rechtssicherheit zu bieten. Dazu stehe man in engem Austausch mit den US-BehÃ¶rden, erklÃ¤rte das Ministerium in seiner Antwort. Gleichzeitig bereite sich die Bundesregierung auf Alternativszenarien zur GewÃ¤hrleistung der Versorgungssicherheit vor, hieÃŸ es.



GÃ¶rke drÃ¤ngt die Bundesregierung zur Eile. "Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Sie kann unmÃ¶glich bis Ende April oder auch nur bis MÃ¤rz warten, um eine AnschlusslÃ¶sung zu verkÃ¼nden, dann wÃ¤re das Kind lÃ¤ngst in den Brunnen gefallen", sagte er.

