Finanzen

Finanzministerium will keine "Wero"-Pflicht fÃ¼r HÃ¤ndler

  • dts - 29. Januar 2026, 19:08 Uhr
Bild vergrößern: Finanzministerium will keine Wero-Pflicht fÃ¼r HÃ¤ndler
Finanzministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Minister Lars Klingbeil (SPD) begrÃ¼ÃŸt Projekte wie den Zahlungsdienst "Wero". Eine Pflicht, "Wero" als Zahlungsdienst anzunehmen, schlieÃŸt das Ministerium jedoch aus.

"Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt grundsÃ¤tzlich Projekte zur StÃ¤rkung der europÃ¤ischen Autonomie und Resilienz im Zahlungsverkehr", teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. "Die Entscheidung, ob Zahlungen Ã¼ber Wero akzeptiert werden, obliegt am Ende jedoch den HÃ¤ndlern."

Angesichts des "klaren Trends zum digitalen Bezahlen" sei es wichtig, dass den BÃ¼rgern "auch innovative europÃ¤ische LÃ¶sungen zur VerfÃ¼gung stehen, mit denen sie in Europa grenzÃ¼berschreitend digital bezahlen kÃ¶nnen", so das Ministerium.

Das Zahlverfahren "Wero" wird von der privatwirtschaftlichen European Payments Initiative, einem Zusammenschluss von Banken aus Deutschland, Frankreich, Belgien, der Niederlande und Luxemburg, betrieben. "Nach unseren Informationen bieten verschiedene Banken ihren Kunden in Deutschland Wero bereits als Zahloption fÃ¼r Transaktionen zwischen Privaten an und es gibt auch erste Unternehmen, die Wero in Deutschland im Online-Handel akzeptieren oder die Integration vorbereiten", erklÃ¤rte die Sprecherin des Finanzministeriums. "Im stationÃ¤ren Handel plant die European Payments Initiative, Wero ab diesem Jahr an den Start zu bringen."

