Brennpunkte

Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela

  • AFP - 29. Januar 2026, 19:26 Uhr
Bild vergrößern: Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

Die USA erlauben nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump wieder Passagier- und FrachtflÃ¼ge Ã¼ber Venezuela. Dies gelte ab Donnerstagabend, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Washington. Er habe Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez telefonisch darÃ¼ber informiert, "dass wir den gesamten kommerziellen Luftraum Ã¼ber Venezuela Ã¶ffnen werden".

Trump hatte den Luftraum Ã¼ber Venezuela erstmals am 29. November fÃ¼r geschlossen erklÃ¤rt. Hintergrund war der Konflikt mit dem linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro, dem Washington vorwarf, mit Hilfe von Drogenbanden die Sicherheit der USA zu untergraben.Â 

Am 3. Januar hatten US-SpezialkrÃ¤fte Maduro in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.Â Seitdem mieden Passagier- und FrachtflÃ¼ge den venezolanischen Luftraum.

